Mujer estranguló a su hijo porque usaba el teléfono hasta altas horas de la madrugada

Una mujer, de nombre Alexandra Dougokenski, en el estado de Rio Grande do Sul, en Brasil, estranguló a su hijo de 11 años de edad porque estaba harta de que fuera adicto al teléfono hasta altas horas de la noche en medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Dougokenski mintió a la policía al decir que el niño se había escapado de su casa luego de una fuerte discusión por su comportamiento.

Con la ayuda de dos perros rastreadores y toda la familia, las autoridades comenzaron a buscar al menor de edad. Sin embargo, no pudieron hallar las huellas del pequeño y fue cuando ella confesó que lo había estrangulado en un ataque de rabia.

Según el diario inglés The Sun, la mujer confesó que “ya no podía con la mentira” y necesitaba aliviar “la carga de conciencia”.

Brasil.

Días después de la desaparición dijo que el cuerpo del pequeño estaba enrollado en el garaje de un vecino, a pocos metros de su casa.

"Alexandra originalmente afirmó que había asesinado a su hijo sin darse cuenta", declaró el jefe de policía, Eibert Moreira, durante una conferencia de prensa.

Brasil.

La madre de Rafael también reveló que le suministró dos fármacos para que durmiera, sin embargo, se levantó a las dos de la mañana y todavía seguía jugando.

Moreira destacó que la primera vez que interrogaron a la madre dijo que su hijo había muerto por sobredosis accidental.

"Su historia no cuadró porque ya nos había informado que estaba despierto incluso después de tomar las pastillas", aseguró. Pero, la autopsia reveló que el niño tenía marcas en el cuello.

“Nos dijo que no podía soportar ver lo que había sucedido y lo dejó asfixiado en la habitación. Cuando regresó y vio que no se movía, le cubrió la cabeza con una bolsa de plástico para no ver su rostro”, relató Moreira.