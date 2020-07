Hombre adopta a una ardilla huérfana y ahora se vuelven amigos inseparables

Un hombre que se dedica a la construcción adoptó a una ardilla huérfana en Inglaterra y ahora se han vuelto inseparables.

Según informó Grimsby Live, el hombre, identificado como Nick Pederson, se sorprendió cuando su hija Daisy, de 25 años, halló a este animal y lo llevó a casa.

Esto permitió que el sujeto le construya una jaula cómoda para que el mamífero, llamado Planet, pueda vivir cómodamente en su vivienda.

Asimismo, Nick grabó varios videos con la ardilla para su cuenta de TikTok. Los materiales audiovisuales se volvieron virales y recibieron varios comentarios positivos.

La hija manifestó: “Nunca se separan y son tal para cual. Tiene la cabeza rapada y ver una ardilla con los ojos saltones sobre él, es muy divertido. Está tan enamorado que de inmediato construyó la jaula para el animal”.

Además, Daisy indicó que la primera vez que vio a Planet pensó que era un erizo. “Un hombre me comentó que había visto a una ardilla grande el día anterior, pero un auto la atropelló. Si no era huérfano, no lo hubiese traído a casa”, subrayó.

No obstante, la esposa de Nick se preocupó cuando trajeron al mamífero a casa, porque tienen dos perros; pero el sujeto pudo lidiar con ello. Incluso, él llevó a Planet a su trabajo para presumirlo ante sus amigos. “Fue gracioso ver a todos estos tipos fornidos de pie dando atención a esta ardilla y tomándose fotos con ella”, señaló la hija del individuo.

Aunque Daysi mencionó que pronto el animal dejará de vivir con ellos para que pueda estar con los de su especie.