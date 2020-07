El trágico caso de un actor de cine para adultos acosado y ultrajado por su colega

“He leído muchas historias trágicas bajo el movimiento Metoo, pero parece que a nadie le importa las víctimas masculinas o los trabajadores sexuales”. Con esas líneas, el actor de cine para adultos Tegan Zayne denunció, en 2018, que fue violentado sexualmente por su compañero Topher DiMaggio.

A través de un contundente tuit, el intérprete mencionó que los abusos son cada vez más frecuentes en esta millonaria industria, aunque “no suelen discutirse” por el estigma. Nacido en Brooklyn, uno de los cinco barrios de la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), Zayne tenía 26 años cuando decidió contar el traumático episodio que a la vez produjo la visibilidad de una serie de denuncias contra su agresor.

El incidente ocurrió detrás de bambalinas, durante el rodaje de la película Cockyboys (verano de 2016), donde ambos compartieron escena. DiMaggio abusó sexualmente de él una noche antes de que se encendieran los reflectores. Ambos dormían en la misma habitación.

“Tengo muchas historias guardadas, pero esta realmente se lleva la palma porque el responsable prosperó en la industria mientras yo sufría. Y no estoy buscando atención o simpatía”, escribió Tegan Zayne en su plataforma social.

“No se lo he dicho a nadie más porque he luchado con la idea de que tal vez no me violó, que hasta lo disfruté. Quizá me equivoque por señalar esto. ¿Incluso importa? ¿Le importa a alguien?”, continuó.

A pesar del incidente, todo continuó según lo programado. “El proceso de filmación fue una de las batallas más difíciles que he tenido que resolver internamente. Podría haberme negado, pero un trabajo es tal incluso si tiene que ver con sexo”, agregó Zayne.

Su denuncia es relevante en un mundo que se nutre de representar la fantasía y el placer. Desde que hizo públicas estas acusaciones, otros cuatro chicos presentaron denuncias contra DiMaggio.

El caso también representa la desidia hacia los trabajadores sexuales, incluidos los intérpretes del cine para adultos, debido a la percepción de su trabajo.

PUEDES VER Jóvenes vietnamitas luchan contra los tabús para hablar sobre sexo seguro y consentido

“He estado sentado en esto, procesándolo, analizándolo. Los hombres también pueden ser víctimas. Los trabajadores sexuales también pueden ser víctimas”, ha dicho Tegan Zayne.

Topher DiMaggio, por su parte, ha negado las acusaciones. En una declaración a QueerMeNow, calificó a su colega de “loco” y “mentiroso”. “Estaba tan feliz de filmar conmigo incluso al día siguiente”, dijo.

Posteriormente, en comunicación con HuffPost, agregó: “No ser lo suficientemente amigable después de tener sexo consensuado no le da a la otra persona el derecho de acusar a alguien de algo tan horrible”.

Sin consecuencias penales, DiMaggio radica actualmente en Nueva York (Estados Unidos), donde es imagen de prendas íntimas y bailarín exótico.

“Los abusos existen en cualquier lugar”

Catherine Shugrue dos Santos, del Proyecto Antiviolencia (AVP) de Nueva York, apuntó que la violencia sexual aún se sigue viendo como un “problema exclusivamente heteronormativo que ocurre cuando los hombres cisgénero agreden a mujeres cisgénero”.

Sin embargo, comentó la experta a HuffPost, “dejamos fuera a la mayoría de la comunidad LGBTI”.

“Si eres hombre y trabajador sexual en la industria del entretenimiento para adultos, tienes todo el estigma, la vergüenza y la culpa que se convierte en parte de esa experiencia”.

El empoderamiento se logra realmente a través de la visibilidad. Y Tegan Zayne buscó “la discusión sobre el tema”, en lugar de una “cacería” contra DiMaggio.

“Los rasgos abusivos existen en cualquier lugar que nuestros egos permitan”, apuntó el actor, retirado ya de los escenarios.