El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se quitó la mascarilla frente a los reporteros para mostrarles que se encuentra “bien”. El incidente sucedió minutos después de anunciar que dio positivo a COVID-19.

“Solo miren mi cara, estoy bien gracias a Dios”, dijo el mandatario, mientras los periodistas se alejaban por prevención. Bolsonaro, quien ha permanecido escéptico sobre el coronavirus en todo este tiempo, ha puesto trabas para que las mascarillas sean de uso obligatorio en su país.

Las prisiones, los comercios, las fábricas y las iglesias están exentas de esta normativa, que forma parte de una ley para prevenir el contagio del virus. Según el gobierno, corresponderá a los estados y municipios adoptar las medidas preventivas relacionadas con las particularidades de cada sector.

Desde el inicio de la pandemia, Bolsonaro ha violado las medidas que recomienda la OMS para prevenir el coronavirus y ha participado en varios eventos públicos sin usar mascarilla, además de criticar el aislamiento social implementado durante más de tres meses en varios estados.

Una jueza brasileña anuló la semana pasada un fallo que imponía al mandatario de ultraderecha el uso de mascarilla en lugares públicos de Brasilia, por considerarlo innecesario dado que ya es obligatorio en el Distrito Federal.

El pasado 4 de julio, el jefe de Estado publicó fotos en las redes sociales en las que se lo ve con el rostro descubierto junto a varios ministros y al embajador de Washington en Brasilia, durante un almuerzo de celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos.

Bolsonaro no infringió la ley dado que se hallaba en una propiedad privada, pero eso no le evitó las críticas de los internautas por no dar un buen ejemplo.

Con información de AFP.