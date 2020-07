[REGISTRO] Bienestar Azteca | El Gobierno de México, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, impulsó el desarrollo de la Beca Benito Juárez. Se trata de una iniciativa que pretende enfrentar la notable brecha de desigualdad en la educación que existe en el país. De este modo, el programa pretende llegar a más de 9 millones de estudiantes para que puedan acceder a una enseñanza de calidad. Sin embargo, el brote del nuevo coronavirus en territorio azteca complicó el cobro de los 800 pesos mensuales que contemplan este subsidio académico, ya que se realizaba de forma presencial. Es por ello que se promovió la plataforma de Bienestar Azteca, con el objetivo de que los alumnos puedan acceder al monto destinado para su desarrollo educativo, a través de cualquier dispositivo móvil.

Conoce más detalles sobre el programa Bienestar Azteca, desarrollado para que los alumnos de la Beca Benito Juárez puedan cobrar el subsidio educativo que les corresponde. Es importante mencionar que las autoridades mexicanas anunciaron que ya no habrá fecha límite para el registro en la plataforma, y que el pago de todas las becas está asegurado.

¿Cómo registrarse en la plataforma Bienestar Azteca?

Para poder registrarte en el Bienestar Azteca solo deberás seguir los siguientes pasos:

- Ingresa a la página web oficial del Bienestar Azteca haciendo CLIC AQUÍ.

- Luego, deberás ingresar tu CURP y todos tus datos personales. Posteriormente, el sistema te pedirá que te tomes una foto.

- El siguiente paso será crear una contraseña para tu cuenta. Además, deberás ingresar tu número de teléfono y tu correo electrónico. Es importante resaltar dos aspectos: no utilices el email de otra persona y presenta el correo y teléfono con los que te registraste inicialmente para recibir la Beca Benito Juárez.

- Finalmente, el sistema te enviará un mensaje de texto o un correo de confirmación con tu nombre de usuario.

Pasos para recibir la Beca Benito Juárez a través de la plataforma de Bienestar Azteca

- Ingresa a la página web oficial del Bienestar Azteca.

- Escribe tu nombre de usuario y contraseña.

- Posteriormente, la aplicación te mostrará un mensaje en caso exista una beca pendiente por cobrar.

- En ese caso, hacer CLIC en la opción: IR A RECIBIR.

- Confirma la contraseña para acceder a la beca.

- Finalmente, el dinero de la Beca Benito Juárez se reflejará en tu cuenta.

¿Cómo retirar el dinero de la Beca Benito Juárez?

Para cobrar el monto de la Beca Benito Juárez deberás completar los siguientes pasos:

- Ingresa a la plataforma y selecciona la opción RETIRAR EFECTIVO.

- Elige dónde quieres cobrar el dinero, las opciones son: alguna sucursal del Banco Azteca o un establecimiento Walmart, Bodega Aurrerá o Chedraui.

- Ingresa la cantidad de dinero que deseas retirar.

- Confirma tu contraseña.

- Dirígete al local de preferencia y presenta tu código de barras o QR en la caja.

- Además, cada estudiante deberá presentar su NIP.

¿Por qué existen fallas al momento de registrarse en el Bienestar Azteca?

Varios estudiantes de la Beca Benito Juárez han revelado que existen problemas al momento de registrarse en la plataforma del Bienestar Azteca. Hay diversas razones que podrían originar esta situación, algunas de ellas son:

- No eres becario: La aplicación de Bienestar Azteca está dirigida únicamente para los estudiantes de la Beca Benito Juárez. Si no apareces en la lista de beneficiarios para los bimestres de marzo – abril o mayo – junio, no podrás ingresar tu registro.

- Datos incorrectos o no actualizados: Los datos de registro a la plataforma deben ser los mismos con los que accediste a la beca. Es por ello que puede salirte el mensaje: “Tu registro no se pudo completar porque tus datos son incorrectos” o “Recibimos tu información, en unos días te confirmaremos cuando puedas registrarte”.

- Uso de caracteres no reconocidos: Es importante no usar caracteres especiales como las tildes, la letra “Ñ” o signos de puntuación.

- Registro antes de tiempo: Este aspecto está dirigido para los estudiantes que realizaron su registro en fechas diferentes a las brindadas por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

- Saturación de la plataforma: Debido a la gran cantidad de estudiantes que desean cobrar el subsidio, la plataforma web se satura con facilidad y podría aparecer el mensaje: “Por el momento no es posible realizar la operación, inténtalo más tarde”.

¿Por qué aparece el mensaje: “Por el momento no tienes ninguna beca pendiente”?

Existen dos posibilidades para que este mensaje aparezca al momento de realizar el registro en la plataforma del Bienestar Azteca:

1. Aún no se ve el monto de la beca, debido a que el depósito no es inmediato. Por lo que se recomienda esperar unos días.

2. Si ya se cobró el monto de los periodos de marzo – abril o mayo – junio, el mensaje se mantendrá hasta el siguiente ciclo escolar.

¿Cuándo depositan la Beca Benito Juárez?

El pago de la Beca Benito Juárez se realizará a partir del próximo noviembre, cuando hayan pasado los dos primeros meses del nuevo ciclo escolar en México. Por otro lado, no existe una fecha límite para registrarse en la plataforma del Bienestar Azteca. En caso no se haya podido realizar el proceso se recomienda paciencia, ya que el subsidio educativo está asegurado para todos los beneficiarios.