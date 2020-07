Un artista de Estados Unidos, identificado como Matjames Metson, nunca pensó recibir una llamada salvadora de la persona que abandonó, su propia hija.

Esto luego de quedar en bancarrota tras perderlo todo por el huracán Katrina. Incluso, estuvo buscando por Google cómo solucionar sus problemas económicos.

No obstante, y días después, su teléfono sonó y al responder escuchó: “¿Alguna vez has oíste el nombre de Tyler?”. El hombre se mostró sorprendido y ante este hecho contestó: “Tyler, he estado esperando esta llamada durante 16 años”.

Y es que el artista había abandonado a su hija tras enterarse que iba a ser padre. El hombre afirmó que conoció a la madre de su hija cuando se mudó a Yellow Springs en Ohio. “Tuvimos una relación durante varios años y luego terminó. Después tuvimos lo que ahora llaman ‘un ligue’ y Selanie quedó embarazada, pero ya no éramos una pareja”, manifestó para BBC.

Asimismo, Matjames Metson aseveró que en ese entonces “estaba completamente aterrorizado”. “No tenía las facultades para lidiar con eso en ningún sentido. Era demasiado joven, ingenuo y no sabía qué hacer”, subrayó.

A pesar de ello, la menor lo llamó y él expresó que sintió que su “columna vertebral se enderezó”. El individuo llegó a perder todo por el fenómeno natural Katrina y encontró un trabajo, donde le pagaban siete dólares la hora e intentó impresionar a su hija, por lo que nuevamente se propuso volver a ser el mejor artista.

“Ser una persona creativa y de repente encontrar a la familia perdida hace mucho tiempo, solo para descubrir que literalmente todos y cada uno de ellos son artistas, es una locura”, afirma Tyler.

Ahora Matjames Metson ganó una nueva familia y otra manera de inspirarse para que pueda seguir viviendo de su arte.