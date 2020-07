Ejército surcoreano rechaza apelación y mantiene expulsado a soldado que cambió de sexo

El Ejército de Corea del Sur rechazó la petición de Byun Hee-soo, un exsuboficial de 22 años, quien buscaba ser readmitido en las filas luego de que fue destituido a principios de mes tras cambiarse de sexo, reportó la agencia estatal Yonhap.

A finales del año pasado Byun se sometió a una operación para el cambio de género en Tailandia y ha ratificado que su intención es continuar sirviendo en el Ejército como mujer soldado, por lo cual presentó la apelación el pasado mes de febrero.

En enero un comité militar dictaminó, en base a un examen médico, que el sargento segundo era incapaz de continuar su servicio en la institución castrense, símbolo de un país que ha sido señalado como profundamente conservador en cuestiones de identidad de género.

Byun Hee-soo dio una rueda de prensa a principios de año exponiendo su caso. Foto: difusión

En un comunicado divulgado recientemente el Ejército dijo que la decisión fue tomada fue tomada legítimamente según el estándar del chequeo médico y los procedimientos de licencia basados en la Ley sobre la Gestión del Personal Militar.

No obstante, en el país no hay regulaciones específicas sobre la forma de manejar este tipo de situaciones. En Corea del Sur los suboficiales son voluntarios y no tienen reglas que prohíban a los transexuales entrar en las Fuerzas Armadas.

Mientras que en enero, cuando decidieron retirarlo de sus tropas, sostuvieron que este caso de cambio de género “constituye una razón para ser incapaz de continuar el servicio”, debido a supuestas discapacidades físicas y psíquicas.

Aunque no se ha pronunciado hasta ahora, Byun señaló previamente que si rechazaban su petición, llevaría su caso a los tribunales porque su intención es llegar “hasta el final”.

Se trata del primer oficial surcoreano en someterse a una cirugía de reasignación de género mientras se encuentra en servicio activo. Corea del Sur no tiene soldados transexuales, por lo cual se considera que la decisión final será definitoria para futuros casos.