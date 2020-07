Con dos décadas al mando de Rusia, Vladimir Putin salió triunfante esta semana en un referéndum que le abrió la vía para mantenerse en el poder hasta 2036, un resultado criticado por la oposición y los países occidentales.

La Comisión Electoral Central de Rusia anunció, la madrugada del jueves 2 de julio, que el 77,92 % de los votantes respaldó las reformas constitucionales.

El Kremlin ha interpretado este aplastante apoyo como un “voto de confianza”, de modo que ahora Vladimir Putin tendrá que solucionar los problemas reales del país ante la mayor crisis que se avecina en más de una década debido a la pandemia del coronavirus.

Con estos resultados, la Constitución enmendada establece, entre otras cosas, el matrimonio como únicamente una unión entre un hombre y una mujer, y anula por tanto el matrimonio igualitario.

Es solo un guiño más de un gobierno homofóbico y opuesto a los derechos de la comunidad LGBTI.

En Rusia, la homosexualidad fue descriminalizada en 1917, pero en 1933 se convirtió de nuevo en delito. A partir de entonces, las leyes volvieron a ser modificadas para legalizar la homosexualidad. Sin embargo, en 2013, Vladimir Putin auspició una serie de leyes contra la “promoción” de la misma.

En junio de aquel año, por ejemplo, fue adoptada en Rusia una ley contra la propaganda LGBTI, que condena la difusión de cualquier tipo de promoción de la homosexualidad dirigida a menores de edad con multas y penas de cárcel.

Vladimir Putin había hecho notar su rechazo por el matrimonio igualitario en febrero pasado, cuando aseguró que mientras sea presidente nunca se legalizaría.

“Mientras yo sea presidente, no habrá progenitor uno y progenitor dos, habrá mamá y papá”, señaló el gobernante ruso durante una reunión con el grupo de expertos encargados de redactar las enmiendas constitucionales.

Putin se burla de la bandera arcoiris colgada en embajada

Este viernes 2 de julio, Putin se burló de la embajada de Estados Unidos en Moscú, que había colgado a finales de junio una bandera arcoíris, símbolo de la lucha homosexual, en su fachada.

Durante una videoconferencia, respondiendo a una diputada que le señaló que la embajada había colgado la bandera para el Mes del Orgullo, Vladimir Putin preguntó con una sonrisa: “¿Quién trabaja en este edificio? Dejémoslos celebrar. Esto dice algo sobre la gente que trabaja allí”.

La bandera LGBTI se convirtió en un símbolo de apoyo a los derechos de las minorías sexuales, ya que muchos moscovitas han tomado selfies con la insignia al fondo.

Pero acaso el episodio más homofóbico de Vladimir Putin en los últimos años fue el que protagonizó en junio de 2019, en una conferencia de prensa al término de la cumbre del G20 en Osaka (Japón).

Luego de que el cantante británico Elton John lo criticara por negar discriminación y abusos en Rusia, Putin hizo comentarios respecto a la comunidad LGBTI y en una entrevista con el Financial Times señaló:

“No estoy intentando insultar a nadie, porque se nos ha condenado por nuestra presunta homofobia. Pero no tenemos problemas con las personas LGBT. Que vivan como quieran, pero algunas cosas nos parecen excesivas.

“(Ellos) afirman ahora que los niños pueden adoptar cinco o seis tipos de orientaciones sexuales que crearon transformers, trans (...) y algunos más que no puedo comprender a totalidad que son... No lo sé. Que todos sean felices, no tenemos ningún problema con eso. Pero no se debe permitir que esto eclipse la cultura, las tradiciones y los valores familiares de millones de personas que conforman el núcleo de la población”, zanjó el mandatario.

De acuerdo a la encuestadora independiente del Centro Levada, casi la mitad de los rusos defienden que los homosexuales tengan los mismos derechos, lo que representa el nivel más alto de apoyo en 14 años.

“La situación de los derechos LGBTI en Rusia sigue siendo difícil, e incluso el hecho de que las autoridades sigan negando su existencia es una señal muy grave”, dijo a RFI Svetlana Zajarova, de la red rusa LGTB.

Con información de EFE y AFP.