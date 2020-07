Denuncian explotación y maltratos hacia los monos recolectores de cocos en Tailandia [VIDEO]

En Tailandia, numerosos monos son obligados a recolectar cocos bajo toda clase de maltratos físicos y psicológicos por parte de sus amos, de acuerdo con una investigación de la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA).

La citada agrupación inspeccionó ocho granjas de cocos del país asiático y descubrió que los simios resultaban bastante productivos, pues llegaban a recolectar unas 1.000 frutas por día, a comparación de los trabajadores humanos que recogen 80. Dichos monos, afirman, son maltratados por sus dueños y tienen problemas para comunicarse con miembros de su especie.

“Son secuestrados de su hogar en la naturaleza, donde viven en grandes grupos sociales. Los mantienen encadenados y aislados (...) con muy pocas oportunidades de interactuar con otros monos. Muchos se vuelven locos. Estos animales inteligentes y sociales son tratados como máquinas para recolectar cocos”, señalaron, citados por el canal Russia Today.

Según la investigación, los dueños de los monos también suelen extraerles los colmillos. Un video de PETA muestra a los monos encadenados mientras suben los árboles para la recolección.

A consecuencia de estos hallazgos, decenas de supermercados en el Reino Unido se comprometieron a dejar de vender cocos producidos en Tailandia, de acuerdo con la organización.

Los monos "se vuelven locos", de acuerdo con la organización. Foto: captura YouTube.

PETA citó los casos de Brasil, Colombia y Hawái, donde se combina la maquinaria avanzada y el uso de fuerza laboral humana voluntaria, como muestras de “métodos superiores” para recolectar cocos, ya que además de no explotar animales, los frutos no se magullan al ser arrojados al suelo, y “los monos no distinguen entre frutas maduras e inmaduras”.

PUEDES VER Nigeria: embarazada le cortó el miembro viril a su pareja tras enterarse que tenía otra familia

Otro caso de maltrato animal recientemente denunciado en Tailandia fue el de la explotación de elefantes empleados para divertir a los turistas.