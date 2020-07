Nigeria: embarazada le cortó el miembro viril a su pareja tras enterarse que tenía otra familia

En Tella (Nigeria), una mujer le cortó el miembro viril a su pareja tras descubrir que tenía una amante y otra familia. La indignada dama con ocho meses de embarazo entró en furia y tomó un cuchillo de cocina para cometer su crimen.

Halima Umar, de 32 años, quedó destrozada tras saber que su esposo, Aliyu Umar, la había engañado por años y tenía otros hijos. En declaraciones al diario Nigerian Tribune, Usman, hermano de Aliyu, señaló que al parecer su cuñada habría drogado a su pareja para que esta cayera en un profundo sueño y así poderle mutilar el órgano sexual.

“No es normal que vuelva a casa y se vaya a dormir de inmediato. Creo que ella le dio algo porque, de lo contrario, nunca hubiera sido capaz de hacer lo que hizo”, señaló Usman.

Tras el corte, el hombre se despertó por el dolor y fue trasladado al hospital federal de Jalingo. Jeremiah Jackson, uno de los galenos que atendió a la víctima, indicó que logró salvarle la vida, pues evitaron que se desangrara; sin embargo, no pudo hacer nada para “recolocarle” el miembro.

“El marido habría muerto si no hubiese acudido de inmediato al hospital. No obstante este hombre no podrá volver a tener relaciones sexuales en toda su vida. Tendrá que miccionar usando un catéter conectado a su vejiga para siempre”, afirmó Jackson.

El especialista dio su opinión personal y terminó en el ojo de la polémica, asegurando que hay que “tener cuidado con qué tipo de mujer se lleva a casa y se le llama esposa porque puede arruinarte para el resto de tu vida”.