El último miércoles, Sabrina Monteverde tiene 22 años, de Córdova, Argentina, publicó en su cuenta de Instagram un video con un pedido de ayuda desesperado. Necesitaba un nuevo fármaco para su enfermedad, pero que su obra social no le cubría.

La joven que fue diagnosticada con fibrosis quística al poco tiempo de haber nacido. La extraña enfermedad degenerativa que afecta al sistema digestivo y los pulmones ha provocado que lleve un tratamiento; sin embargo, ahora necesitaba un nuevo medicamento.

El video difundido en Instagram, la joven explicó que la empresa no le cubría el nuevo fármaco que necesitaba para frenar el avance de su enfermedad. “Mi cuerpo ya no entiende de tiempos, estoy peleando por mi vida”, fue el pedido desesperado.

El video rápidamente se volvió viral y escuchado por la Justicia de Córdoba. Es así que, este viernes, la jueza Inés Ortiz falló a favor de la joven y resolvió que la empresa debe cubrir inmediatamente el tratamiento y los cargos de los gastos que le significa adquirir la medicación conocida como Trikafta.

Una nueva oportunidad para Sabrina Monteverde

Tras la resolución, la joven realizó un nuevo video en sus redes sociales en el que se muestra el segmento de un noticiero que cubrió el fallo. Asimismo, en su publicación, añadió un mensaje de agradecimiento a todos los que la apoyaron en este duro trayecto de su vida.

“Se logró, gracias a ustedes la voz se escuchó. Esta es mí lucha pero la de todos los pacientes con Fq también, estoy feliz por haber aportado mí granito de arena, por todos nosotros, los que la parecemos. Agradezco a la jueza Inés Ortiz que no solo me otorgó esta gran posibilidad sino que abrió camino para todos aquellos que la necesita. ES INMENSO el apoyo, impensado, no tengo palabras. Familia, amigos, todo aquel que me ha acompañado en todos estos años, GRACIAS, no estaría acá sin su compañía. EL LOGRO ES DE TODOS… les debo mí vida. El amor y la energía me llenaron el alma, el corazón”, fueron las palabras de agradecimiento de Sabrina Monteverde.