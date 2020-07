Anthony Fauci, uno de los principales integrantes del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, advirtió el martes al Congreso que Estados Unidos puede llegar a los 100.000 casos diarios si no se toman medidas.

Ante un panel del Senado, el experto en enfermedades infecciosas y asesor del presidente, Donald Trump, exhortó a los estadounidenses a usar tapaboca y evitar las multitudes tras el surgimiento de nuevos brotes.

“Estoy muy preocupado y no estoy satisfecho con lo que está sucediendo, porque vamos en la dirección equivocada”, declaró Fauci.

Alzas alarmantes de los casos en Texas y Florida están llevando el total nacional diario de nuevos contagios a más de 40.000. Fauci llamó a controlar esto rápidamente para evitar oleadas peligrosas en otras partes del país.

“Claramente, no tenemos el control total en este momento”, dijo y agregó: “No me sorprendería si sube a 100.000 casos diarios si esto no cambia”.

Duda de controles

Su grave advertencia reforzó las dudas sobre la capacidad de Estados Unidos para controlar una pandemia que deja ya 126.000 muertes y 2,6 millones de infecciones.

Fauci dijo creer que algunos estados están “pasando por alto” los controles que garantizan una reapertura segura de los negocios y los espacios públicos.

Y fue firme con los jóvenes, que según dijo han tenido conductas “peligrosas”, como reunirse en grandes grupos en bares, no usar tapaboca y no respetar el distanciamiento físico.

“Debemos enfatizar la responsabilidad que tenemos, tanto como individuos como socialmente, para poner fin a la epidemia”, dijo Fauci.

El presidente del panel, el senador republicano Lamar Alexander, apuntó a Trump, diciendo que el presidente puede poner fin a la politización del uso del tapaboca.

“Por eso he sugerido que el presidente ocasionalmente use una mascarilla”, dijo. “Ayudaría a terminar este debate político”.

Trump, que se niega a usar tapaboca en eventos públicos y se ha burlado de sus rivales por usarlos, ha señalado que quiere pasar de la crisis del coronavirus y centrarse en su campaña de reelección en noviembre.

La oposición demócrata, incluido el probable contendiente de Trump, Joe Biden, ha acusado al presidente de falta de liderazgo en la mitigación de la pandemia.

El epidemiólogo, asesor médico de la Casa Blanca, también dijo ser “cautelosamente optimista” de que podría haber una vacuna lista para fines de año o principios de 2021.

la clave

Aconseja. Anthony Fauci admitió que EEUU debería cambiar su estrategia. “Hay algo que no está funcionando” para combatir la pandemia, dijo tras un alza de los infectados en el sur y el oeste del país.

Experto. Anthony Fauci del gabinete asesor de EEUU.