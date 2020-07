Feriados nacionales 2020 Argentina: AQUÍ lista del mes de julio

Los feriados en Argentina en julio del 2020 no podrán ser celebrados como años atrás. El confinamiento implantado para reducir la cadena de contagios y muertes por la pandemia de la COVID-19 paralizó las actividades cívicas, los encuentros familiares y el turismo. No obstante, esto no es impedimento para realizar un acto simbólico desde nuestras propias casas.

Solo en el mes de junio, en Argentina se tuvo un total de dos feriados. El primero fue el 17 de junio por la conmemoración del General Martín Miguel de Guemes y el segundo el 20 de junio, fecha en la que se rinde tributo al General Manuel Belgrano. Líneas abajo conoce cuáles son las fechas libres que tendrás en julio.

Lista de feriados en Argentina en el mes de julio

En Argentina durante el mes de julio habrá dos feriados. Uno está vinculado a una fecha conmemorativa mientras que el segundo es un ‘feriado puente’ para conectarlo al día previo con el fin de semana.

El primer feriado de julio en Argentina es el jueves 9 de julio. Esta fecha se celebra el Día de la Independencia. Exactamente, el año número 204 desde que se firmó el Acta que declaró Independientes a las Provincias Unidas del Río de la Plata de la Monarquía española. El segundo feriado será el 10 de julio: un ‘feriado puente’.

Feriados nacionales 2020 Argentina. (Foto: Ministerio del Interior de Argentina)

Esta secuencia de feriados en Argentina fue establecida por el Gobierno a inicios del 2020. Sobre todo, la ubicación del ‘feriado puente’ con el fin de alargar la celebración. La pandemia de la COVID-19, sin embargo, interrumpió el mes patrio.