La pandemia del coronavirus sigue cobrando la vida de miles de personas en todo el mundo. Un caso que ha llamado la atención es el de un ciudadano de Estados Unidos que brindó un mensaje muy importante en Facebook antes de morir.

Se trata de Thomas Macías, un californiano de 51 años que aprovechó su Facebook para publicar un texto el que lamentaba haber ignorado las reglas de distanciamiento social tras contraer el coronavirus, luego de asistir a una fiesta.

“Algunos de ustedes lo sabrán, pero la mayoría no”, escribió Macías, expresando su arrepentimiento por haber puesto a su familia en riesgo. “Salí hace un par de semanas y contraje el coronavirus”, agregó en su publicación de Facebook.

El hombre instó a usar mascarilla y mantener el distanciamiento social. Foto: redes sociales.

“Debido a mi estupidez puse en peligro la salud de mi madre y hermanas y de mi familia. Esta ha sido una experiencia muy dolorosa”, añadió el hombre, quien era camionero.

“Espero que, con la ayuda de Dios, pueda sobrevivir a esto”, fueron sus últimas palabras, ya que al día siguiente falleció en el hospital de California, Estados Unidos.

Tras lo ocurrido, un funcionario de la Oficina de Registros Vitales del condado de Riverside confirmó a NBC News que Thomas Macías perdió la vida a causa de la COVID-19. Asimismo, su cuñado, Gustavo López, expresó que Macías solo salía de casa cuando era necesario y estaba en cuarentena porque tenía sobrepeso y diabetes.

No obstante, a principios de junio, después de que el gobernador Gavin Newsom disminuyera las restricciones, Macías asistió a una fiesta. Pero, unos días después, un amigo suyo que estaba en la misma reunión, le avisó que había dado positivo a la COVID-19, y pesar que estaba al tanto del diagnóstico fue a la reunión, pues no creía que pudiera infectar a nadie más porque no presentaba síntomas.

Luego de ello, Macías se hizo la prueba y recibió el diagnóstico positivo. En su publicación de Facebook dos días después, el hombre imploraba a las personas que se tomaran en serio la pandemia.