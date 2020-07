Un hombre de Sao Paulo (Brasil) compartió con los medios la triste historia de su esposa de 23 años, quien soñaba con convertirse en madre por primera vez, contrajo el coronavirus mientras estaba encinta y murió debido a complicaciones en el parto. Los dos gemelos quedaron al cuidado de su padre.

Era el 12 de junio y Larissa Blanco, quien estaba embarazada con dos niños, arrojó positivo en el test de coronavirus. Su salud se fue deteriorando y tuvo que ser trasladada a un nosocomio dos semanas después, el 26 de junio. Al día siguiente, la joven fue transferida al hospital privado de Botucatau.

En dicho centro médico, la mujer entró en labor de parto y fue sometida a una cesárea. “La vi realmente emocionada: ser mamá era su sueño”, comentó Diego Rodrigues, su esposo, quien presenció la escena en el quirófano.

Brasil: mujer con coronavirus que soñaba con ser madre falleció tras dar a luz a gemelos

Diego abandonó la sala para dejar a la madre en compañía de los pequeños Guilherme y Gustavo. Al poco tiempo, sin embargo, los médicos corrieron a decirle que su esposa sufrió una hemorragia y requería sangre con urgencia.

“Ella tuvo un paro cardíaco y requirió una transfusión de sangre. Luego me avisaron que ella no resistió y falleció. El médico me dijo que, debido a la COVID-19, su cuerpo no pudo soportar la pérdida de sangre”, explicó Diego, citado por el portal G1 de Brasil.

Diego también dio positivo al virus, pero se recuperó y ahora cuidará de los pequeños, quienes nacieron sanos. “Dios permitió que me dejara dos angelitos para que yo los cuide y me den fuerzas”, manifestó.

Brasil, país con más de 1,4 millones de infectados y 61 000 muertos por el nuevo coronavirus, se convertirá en el primero de América Latina en probar la vacuna de Oxford.