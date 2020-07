“No pongan en riesgo su salud”: Bolivia desestima uso del dióxido de cloro contra COVID-19

El Gobierno interino de Bolivia desestimó el uso del dióxido de cloro porque, entre otras cosas, no existe ninguna evidencia científica que la recomiende para pacientes con coronavirus, aunque se haya usado en el país y promocionado en internet.

“No existe ninguna publicación en revistas médicas científicas sobre sus efectos contra COVID-19. Antes de la aparición de la pandemia esta sustancia ya fue difundida en varios países europeos como cura ‘milagrosa’ (denominado como ‘solución mineral milagrosa’) para enfermedades no relacionadas entre sí”, destacó el Ministerio de Salud.

Mediante un comunicado divulgado el domingo 28 de junio el Comité Científico Nacional COVID-19 indicó que en España el dióxido de cloro fue prohibido por los efectos adversos ocasionados. Un veto que también fue aprobado por Reino Unido, Canadá e Irlanda, entre otros países.

A pesar de que no hay estudios que aprueben su uso, en Bolivia ya han suministrado dióxido de cloro contra la COVID-19. Foto: Alcaldía de Oruro

Jim Humble, fundador de la Iglesia Génesis II de Cura y Sanación, nombró al dióxido de cloro como “suplemento mineral milagroso” en un libro publicado en 2006. Su congregación tiene sucursales en Argentina, Chile, Colombia y Uruguay, entre otras naciones de cuatro continentes.

En Bolivia la gobernación de la región de Chuquisaca (sureste) afirmó que pacientes con coronavirus están consumiendo dióxido de cloro con “excelente efectividad”. Sumado a esto, en el país altiplánico han enviado mensajes de WhatsApp para recomendar su uso.

“Queda claro que el uso de este producto puede interferir en la aplicación de medidas de prevención apropiadas, dar una falsa sensación de seguridad a la población y promover el abandono de otras medidas que han demostrado ser eficaces y seguras”, aseguró el comité.

De igual forma, sugirió a la población boliviana “evitar la manipulación psicológica, la indebida insinuación y la intimidación ejercida para ingerir dióxido de cloro con el supuesto fin de prevenir o tratar COVID-19”.

“Lo primero es no hacer daño (‘primum non nocere’). No pongan en riesgo su salud”, enfatizó el grupo de expertos sobre el coronavirus SARS-CoV-2.

¿Qué es dióxido de cloro y dónde se encuentra?

Es una sustancia utilizada como desinfectante de superficies y blanqueador de materiales orgánicos. Su ingesta tiene efectos secundarios, entre ellos falla respiratoria, anemia hemolítica, diarrea severa y vómitos.