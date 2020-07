Colombia: mujer venció al coronavirus y novio la sorprende con propuesta de matrimonio en hospital [FOTOS]

En Colombia, una mujer que logró superar el coronavirus fue sorprendida por su novio con una propuesta de matrimonio. Con la complicidad del personal de salud de la clínica Versalles, su pareja Jefferson Riascos, con quien lleva 14 años de relación sentimental, le pidió que fuera su esposa utilizando los protocolos de bioseguridad en medio de la satisfacción y felicidad de las enfermeras y médicos.

Diana Angola, quien se convirtió en madre por segunda vez mientras permanecía en estado de coma inducido al ser contagiada por la COVID-19 no pudo aguantar las lágrimas al dar el “sí”.

Jefferson llevaba más de 40 días sin ver a Diana por recomendación médica para evitar un posible contagio. Sin embargo, la espera valió la pena porque al visitarla la sorprendió con carteles, un ramo de rosas y un anillo de matrimonio. Médicos y enfermeras colaboraron para que el novio pudiera llevar a cabo su romántico plan y se generar un momento de felicidad y alegría para la futura pareja de esposos, informó El Tiempo.

Jefferson tenía más de 40 días sin ver a Diana por recomendación médica para evitar el contagio de la COVID-19. (Foto: El Tiempo)

“El detalle de la clínica Versalles fue muy bonito, me brindaron la mejor idea. Estoy muy agradecido con Dios y la virgen María. Ya teníamos todo planeado sobre matrimonio y la verdad hoy fue el día, después de tantos días sin verla. Estoy contento con este nuevo camino que voy a empezar con mi esposa. Ahora sigue pensar en la recuperación de Diana y en el matrimonio, poder reunirme con la familia y mi hijo, tenerlos todos juntos” anotó Jefferson.

Un tanto nerviosa y sobre todo muy emocionada, Diana acotó: “Nunca me esperaba eso, él es un hombre maravilloso, que sorpresa tan linda. Nosotros ya pensábamos casarnos, no me imaginé que esto sería así, con tanta gente y él ahí, todo contento, sin nada de pena, nunca me lo imaginé”.

Diana y Jefferson llevan 13 años de relación y tienen una hija de 8 años, quien también dio positivo a COVID-19. No obstante, la niña logró recuperarse sin ningún tipo de dificultad. El pequeño Jefferson, quien lleva el mismo nombre de su padre, cada día evoluciona más. Hoy con 31 semanas de nacido, es visto por el mundo como un milagro, pues nació con tan solo 24 semanas de gestación, cuando el embarazo normal llega a entre 38 y 42 semanas.

Diana agradeció a todo el personal por la atención brindada, “que Dios les de vida, los siga bendiciendo por su bonita labor, ellos hicieron todo por salvarme a mí y a mi hijo, quedo muy agradecida”.

Según información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Colombia registra un total de 102.000 casos confirmados de COVID-19. De Ellos, 3.470 personas perdieron la vida a causa de la enfermedad.