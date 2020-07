Colombia: médico sufre brutal golpiza por cuantiosa deuda afuera de una clínica [VIDEO]

El martes 30 de junio, en redes sociales se viralizó un video de una severa golpiza a un médico pediatra en las afueras de una clínica ubicada al norte de Barranquilla, en Colombia.

Las imágenes muestran a dos personas golpeando con puños y patadas al doctor mientras este trata de soltarse y sale huyendo al interior del centro de salud tras ser ayudado por dos mujeres. Incluso se aprecia la intervención de algunos policías.

En un primer momento, se creyó que los agresores eran familiares de algunos pacientes con COVID-19 que se atienden en la clínica CMI Internacional, desatando la indignación de miles de usuarios que compartieron el video en las redes sociales.

Pero este miércoles 1 de julio, la Policía de Barranquilla descartó que sea un caso de negligencia y que la pelea afuera del establecimiento se debió al cobro de una vieja deuda que el médico tiene con los dueños de una ferretería, quienes cansados de esperar el dinero decidieron ir a reclamarle a su centro de labores, según Infobae.

Esa versión fue corroborada por los familiares de los agresores, quienes recalcaron que la deuda que tiene el galeno Tomás Molinares con ellos asciende los 16 millones de pesos (USD 4.278).

“La riña no fue por COVID-19 ni por algún paciente de nosotros afectado por COVID-19. La riña fue porque el señor Tomás Molinares le debe un dinero de hace mucho tiempo por unos materiales que él adquirió en la ferretería y hasta el momento nunca ha dado la cara, siempre dice que va a pagar y nunca paga”, sostuvo un familiar de los atacantes en las redes sociales.

Además, la publicación señala que el médico al ser confrontado por su padre y su hermano les lanzó café caliente, lo que habría desatado la escena de violencia.

“Mi hermano con mucho esfuerzo levantó su ferretería y este señor médico que me da tristeza que gente del gremio sea tan tramposa, le fió a mi hermano más de 16 millones y no ha querido pagar y mi papá con mi hermano fueron a cobrarle y les lanzó un café caliente, esto no hace parte de agresión a personal médico, esto es una riña por una falta de respeto asociado al no pago de una deuda de un señor que es tramposo”, finalizó.