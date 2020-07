La trágica historia de la mujer que se casó con un joven de 20 años y terminó estafada [FOTOS]

La historia de amor entre una viuda y un joven de 20 años se hizo viral a fines de 2018. Un año y medio después, Diane Peebles, de 61 años, quiere recuperar los más de 100.000 dólares que gastó en su pareja, quien la estafó y luego murió asesinado.

En aquella oportunidad, la historia de Diane, una viuda escocesa que encontró al supuesto amor de su vida, un joven llamado Priyanjana, durante unas vacaciones de hace siete años en Sri Lanka, un país al sur de la India, dio la vuelta al mundo.

Totalmente enamorada, la mujer que bordeaba los 53 años se dejó manipular por su novio de 20 años. Ella vendió su casa en Edimburgo y se llevó todos los ahorros de su vida para instalarse con su amado al sur de la capital. Con solo siete meses de relación, ambos se casaron, pero ella tenía grandes sueños con su esposo.

Diane Peebles tenía 53 años cuando creyó conocer al amor de su vida, Priyanjana de 20 años. Foto: The Sun

Ella gastó más de 60.000 dólares en la construcción de su hogar y le regaló a su flamante esposo un colectivo con el cual podría trabajar trasladando pasajeros en la localidad de Ahungalla. Para adquirir ese vehículo, Diane retiró 40.000 dólares de sus ahorros.

Sus sueños se vieron frustrados luego de que una banda criminal asesinara a balazos a su esposo cuando se enteraron que había salido de la pobreza. Diane se quedó sola e intentó vender la enorme casa que le recordaba a su esposo, pero la familia de este se lo impidió. “Prácticamente estuve secuestrada en mi propia casa, no me dejaban salir. Y me pedían la pensión”, recordó.

La mujer jamás imaginó que sería engañada por el amor de su vida. Foto: The Sun

Tras la muerte de su esposo, la mujer se hizo cargo de la familia de Priyanjana y les compró de todo. La vivienda estaba a nombre de ellos y cuando ella quiso ponerla en venta, todos se negaron.

Desde ese momento, Diane comenzó a sospechar que su esposo tenía otra esposa, luego que entre sus pertenencias encontrara comprometedores documentos. “Creí que de verdad me amaba, pero obviamente no lo hacía”, contó a The Sun.

Así confirmó que su pareja, fallecido de 26 años, solo quería su dinero y que, en realidad era un vividor. “Me siento una estúpida. No escuché a mi familia ni a mis amigos que me decían que la relación solo se trataba de dinero”, sostuvo.

Diane Peebles gastó todo sus dinero en la compra de una vivienda, bus y otras cosas por amor. Foto: The Sun

Exige su dinero que invirtió en un mal amor

En 2018, la mujer regresó a Edimburgo, Escocia, luego de escapar de Sri Lanka y de todos los abusos que sufría.

“Mis dos cuñados y sus esposas e hijos viven en mi casa ahora y no pagan nada. No merecen vivir allí. Esa casa fue construida con el esfuerzo del trabajo que puse en mi carrera durante muchos años y ahora no tengo nada”, le dijo al medio británico.

A los 61 años, Diane se arrepiente de haber confiado en su joven esposo. Foto: The Sun

Ahora busca recuperar su dinero con la ayuda de un abogado escocés. “Sé que es complicado, pero los registros bancarios mostrarán mi dinero pagado por la casa y muchas otras cosas. Pasé de estar cómoda a no tener nada. Incluso si pudiera recuperar la mitad de lo que gasté en su familia, sería una gran diferencia para mi jubilación”, cerró hoy.