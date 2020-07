Este lunes, el Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos (HHS, según sus siglas en inglés) anunció que alcanzó un acuerdo con la compañía californiana Gilead Sciences para comprar toda la producción del fármaco remdesivir para tratar la COVID-19.

El HHS dio a conocer la información a través de un comunicado en el que indica que ha asegurado la adquisición de 500.000 tratamientos de remdesivir, repartidos en 94.200 que la empresa proyecta fabricar en julio, 174.900 en agosto y 232.800 en septiembre, informó El País.

Se estima que el organismo estadounidense distribuya el medicamento a los departamentos de salud estatales del país norteamericano, de acuerdo a la la situación epidemiológica de cada zona.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó, en mayo pasado, el medicamento como tratamiento en urgencias. Por su parte, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) recomendó la comercialización del fármaco a finales de junio, a la espera de que la Comisión Europea dé el sí definitivo.

La institución europea tomó esa decisión sobre el remdesivir después de ver los resultados preliminares del estudio más grande realizado hasta ahora y publicado en el New England Journal Of Medicine (NEJM), que concluyó en que los pacientes con coronavirus se recuperaban en un promedio de cuatro días antes que otros.

Hasta la fecha, se han publicado tres artículos científicos que certifican la eficacia del remdisivir, mientras que uno no encuentra beneficios y fue difundido a través de The Lancet.

Alex Azar, secretario del HSS, ha elogiado al presidente Donald Trump por el acuerdo “El presidente Trump ha conseguido un acuerdo increíble para asegurar que los americanos tengan acceso al primer tratamiento autorizado para la COVID-19″, expresó.

Detalló que la medida obedece a que desean garantizar la medicina a cualquier estadounidense que la necesite.

De acuerdo al comunicado, los hospitales deberán pagar aproximadamente 3.200 dólares por tratamiento. La compañía Gilead Sciences detalló que cada terapia costará 2.340 dólares en los países desarrollados.

El remdesivir era usado en ensayos clínicos y para uso compasivo en casos excepcionales, antes de ser autorizado como alternativa terapéutica.

¿Fabricación genérica para otros países?

Según reseñó el portal de El Mundo, la empresa farmacéutica Gilead subrayó que “para ampliar aún más el acceso y la oferta de remdesivir”, ha llegado a acuerdos de licencia voluntarios no exclusivos con 9 fabricantes genéricos para elaborar y distribuir estas versiones del fármaco en 127 países en vías de desarrollo. No obstante, no ha sido definido qué compañías se dedicarán a producir las versiones genéricas ni donde serán distribuidas.

Estados Unidos es el país más afectados por la pandemia de coronavirus. Hasta la fecha, 2 730 803 han padecido o tienen la enfermedad de COVID-19.