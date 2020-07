Epidemiólogo de la Casa Blanca habla sobre la nueva gripe porcina con potencial pandémico

Anthony Fauci, principal epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos, avisó este martes 30 de junio que las autoridades del país “están vigilando” de cerca la nueva gripe porcina reportada en China en un reciente estudio científico.

Fauci, quien integra el grupo de trabajo de la Casa Blanca frente al coronavirus, testificó ante un comité del Senado para explicar qué debe hacer EE. UU. ante el repunte de casos, lo cual obligó a varios estados a revertir sus planes de reapertura económica.

El experto indicó que aún no se ha demostrado que el nuevo virus infecte a humanos, pero que exhibe “capacidades de reordenamiento”. Además, detalló que tiene rasgos de la influenza H1N1 de 2009 y la gripe española de 1918, según recoge CNBC.

La primera surgió en México hacia abril de 2009 e infectó a casi 700 millones de pacientes en el mundo (60.8 millones en Estados Unidos). Mientras que la gripe de 1918, considerada la pandemia más devastadora de la historia humana, mató entre 20 y 40 millones de personas en un solo año.

Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias de Estados Unidos, agregó que un nuevo virus conduce a una pandemia debido “a mutaciones y/o reordenamiento o intercambio de genes”.

Además, existe “la posibilidad de que con este (reportado recientemente) haya otro brote de gripe porcina como el que tuvimos en 2009”.

“Es algo que todavía está en la etapa de examen. No es una amenaza inmediata, pero es algo que debemos vigilar, tal como lo hicimos en 2009 con la aparición de la gripe porcina”, añadió Anthony Fauci.

China descubre nueva gripe en cerdos con “potencial pandémico”

Científicos chinos advirtieron en un reciente estudio del peligro de una nueva cepa de gripe porcina identificada en cerdos del país asiático, que tiene el potencial de contagiar a humanos y provocar una nueva pandemia.

El estudio, liderado por el científico Liu Jinhua, de la Universidad de Agricultura de China, y publicado por la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), se basa en más de 30.000 muestras tomadas entre 2011 y 2018 de las vías respiratorias de cerdos en 10 provincias chinas.

Los expertos encontraron 179 virus diferentes de la gripe porcina tras analizar las muestras. Entre ellos se encuentra uno denominado G4 que es una “combinación única de tres linajes”, entre los que figura la cepa del H1N1 que mutó de los cerdos a los humanos y fue responsable de la pandemia de gripe de 2009.

Los investigadores realizaron experimentos en hurones, que muestran síntomas de gripe parecidos a los humanos —como fiebre o tos— al exponerse a este tipo de virus, y concluyeron que la cepa G4 es “altamente infecciosa” y que causa “síntomas graves”.

Con información de EFE.