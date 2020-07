En Colombia, un pastor evangélico fue acusado de estafar a sus feligreses al pedirles dinero para comprar un terreno y construir un templo religioso en el municipio de Floridablanca del departamento de Santander.

Según informó Blu Radio, el religioso, identificado como Omar Enrique Saiz, llegó a juntar más de 350 millones de dólares tras varias actividades y donaciones.

La idea que se le comunicó a los miembros de la iglesia fue que el terreno iba a quedar a nombre del Movimiento Misionero Mundial; pero, la matrícula inmobiliaria indicaba que el pastor era el único dueño y no traspasó el inmueble.

El abogado de la iglesia, Alexander Neciosup Orozco, expresó: “Los hermanos se desprendían hasta de sus propios bienes; hay un testimonio en el proceso que un hermano se desprendió de su motocicleta y la entregó porque pastor Omar Enrique Saiz Manosalva le dijo tenemos que comprar este inmueble”.

Una de las feligresas estafadas mencionó que solía preguntar cuánta plata había y la hija del religioso le afirmaba “que no había”.

Este hecho permitió que el Juzgado Quinto Penal de Bucaramanga lo condene a cinco años de prisión domiciliaria. Además, tendrá que pagar una multa de 87 millones de dólares. Omar Enrique Saiz subrayó que no brindará entrevistas y apeló a la sentencia.

India: agreden a pastor por estar orando por un enfermo en su casa

En la India, cerca de 150 personas agredieron a un pastor evangélico cuando estuvo orando por una persona que se encontraba enferma.

Según informó Christian Post, el sujeto manifestó que lo patearon como “una pelota de fútbol”. “Me arrastraron hacia la calle y me tumbaron al suelo. Allí comenzaron a pisotearme. Me arrancaron la ropa y me golpearon en el ojo izquierdo. He sufrido una lesión ocular grave”, subrayó.

El citado medio indicó que el hombre llegó al domicilio de una persona enferma por la mañana para orar y minutos después, la vivienda fue rodeada por los agresores. El agraviado afirmó que lo acusaron de convertir ilegalmente a varios hindúes al cristianismo.