Una bebé nació con una espesa cabellera negra que ya podía verse en las ecografías [VIDEO]

En un acontecimiento que sorprendió a propios y extraños, una bebé de Irlanda llegó al mundo con una espeso cabello negro que le llegaba hasta cerca del cuello y ya era visible en las ecografías de la semana 34 de gestación. El incidente ha dado la vuelta al mundo y se hizo viral en varias redes sociales.

Alexandra Jechorek, de 21 años, tenía entendido que todos los niños nacen con poco pelo en la cabeza, como pasó con Kadin, su hijo mayor. Las imágenes de ultrasonido, sin embargo, anticiparon el asombroso resultado del parto ocurrido en junio de 2019: la pequeña Maya nació con una gran cabellera que le cubría las orejas.

“Las enfermeras y los médicos se volvieron hacia mí y me dijeron que nunca habían visto a un bebé con tanto pelo en todo el tiempo que llevaban trabajando en el hospital. Sinceramente no podía creer lo que veía. Solo pensé: ‘De ninguna manera, esto no puede ser posible’”, señaló la joven, citada por el canal Russia Today.

No existen antecedentes de otro bebé con un pelo tan grande en la familia de Maya, y muchos se mostraban incrédulos al conocer la verdadera edad de la niña.

Actualmente, Maya tiene un año y su cabello roza la parte superior de su pañal. “Nunca le corté el pelo. Creo que es muy hermoso y quiero que lo deje crecer tanto como quiera”, asegura su madre, quien pasa 20 minutos diarios acondicionando y cepillando el cabello de su hija.

Alexandra le abrió una cuenta en Instagram a su pequeña, donde comparte sus looks más recientes, y espera lanzarla algún día como modelo de bebés. Por lo pronto, Maya continúa sumando seguidores y se ha vuelto una sensación viral en diversas redes sociales.