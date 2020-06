Italia: padre mata a sus dos hijos por no aceptar la separación de su exesposa

En Italia, un hombre de 45 años asesinó a sus dos hijos gemelos y luego se suicidó, debido a que su esposa, Daniela Fumagalli, había iniciado el proceso de separación.

El homicida, identificado como Mario Bressi, llevó a los dos agraviados a una vivienda de una montaña en la localidad de Magno, provincia de Lecco. Un mensaje por WhatsApp hizo que la madre de las víctimas se preocupe, debido a que el sujeto le manifestó: “No vas a ver más a tus hijos. Te vas a quedar sola”.

La mujer relató que en el último mensaje que le mandó su exesposo, le pedía que mire la bandeja de entrada de su correo electrónico, y allí encontró una carta en la que el asesino no estaba de acuerdo con la separación. “Es tu culpa si me mato. No vas a ver más a tus hijos”, escribió.

Ella intentó llamar al hombre y a sus hijos, pero fue en vano, porque ninguno les contestó el celular. Según informó el portal The Sun, Mario Bressi mató a uno de ellos al ahogarlo con una almohada y al otro lo estranguló hasta la muerte.

Los cuerpos de los afectados fueron encontrados en una cama de la casa donde estaban alojados. Los agentes policiales se encuentran investigando si ambos menores de edad fueron sedados antes del homicidio.

Asimismo, los restos del criminal fueron hallados en un arroyo y su coche estaba estacionado a pocos metros del puente en el que se había lanzado. Incluso, en el Instagram del individuo, había colgado una foto con sus hijos.