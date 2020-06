Argentina: Anciano rapta a una niña que jugaba en el parque, la lleva a su casa y abusa de ella

En la provincia de Santa Fe, Argentina, un anciano fue detenido por los agentes policiales, debido a que fue acusado de abusar sexualmente de una niña de nueve años.

El supuesto criminal, identificado como Guillermo Cardozo de 68 años, se habría acercado a la víctima cuando ella estaba jugando con sus hermanas en una plaza. Minutos después, la agraviada se quedó sola, y el sujeto se aprovechó.

El anciano la llevó a la fuerza a la menor de nueve años a su vivienda y allí abusó sexualmente de ella.

Según informó el portal Sin Mordaza, los investigadores comprobaron que no era la primera vez que la niña era víctima de violación. Incluso, Guillermo Cardozo le ofrecía dinero a la pequeña con la intención de no contarles a sus familiares de lo que sucedía.

Él fue acusado de “abuso sexual con acceso carnal reiterado” por el fiscal Norberto Ríos y fue mandado a prisión preventiva por la jueza Norman Senn.

Ríos mencionó que la investigación contra el anciano de 68 años se inició cuando el padre de la víctima lo denunció.

Por otro lado, y también en Argentina, un hombre que asesinó a golpes al exnovio de su pareja cuando este fue a buscar a su hija para pasar el Día del Padre, quedó libre por decisión de la justicia local tras pasar solo cinco días encerrado. El juez que revisa el caso consideró que el asesino no tenía intenciones de matar a su víctima, ante la incredulidad de los familiares del segundo.

Facundo Gabriel Fernández, de 27 años, fue detenido y encarcelado luego de causar la muerte de Leandro Raúl Mendoza tras una discusión ocurrida el sábado 20 de mayo. El agredido no resistió sus heridas y falleció a la mañana siguiente del ataque.

No obstante, el juez de Instrucción No. 5, Julián Busteros, indicó que el asesino no quiso matar a Mendoza, sino hacerle daño, y cambió la calificación del hecho de “homicidio simple” (que puede acarrear penas de entre 8 a 25 años de cárcel) a “homicidio preterintencional” (castigado con entre 1 y 6 años). El sujeto quedó libre el jueves 25.

Sebastián, hermano de la víctima, quedó indignado con el veredicto. “En este país matás a una persona y a los tres días quedás libre. Es como si hubieses robado una fruta”, manifestó al diario Clarín de Argentina.