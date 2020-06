Jenny Lorraine es una mujer residente de Texas, Estados Unidos, quien fue diagnosticada con COVID-19 en el mes de marzo. A pesar de mantenerse 15 días en cuarentena como lo establece el protocolo sanitario, la paciente señaló que ya han transcurrido 100 días desde el contagio y aún tiene los síntomas de la enfermedad.

Luego de realizarle una serie de exámenes, se constató que toda su familia estaba infectada, por lo que el médico les recomendó que se mantuviesen en cuarentena. Pero Lorraine afirmó que los síntomas persisten pese que han transcurrido más de tres meses desde el contagio.

Según contó al New York Post, se contaminó después de una intervención quirúrgica al corazón, y aunque tras el primer mes comenzó a sentirse mejor, aseguró que las molestias nunca se han ido del todo. Incluso en su día 90 de aislamiento presentó fiebre alta.

Cierto porcentaje de pacientes puede desarrollar síntomas más graves y contraer neumonía, señaló Manish Naik de la Clínica Regional de Austin. (Foto: NY Post)

"Sentí que me estaba enfermando de gripe y dos días después sentí que me atropelló un camión. "Mis oídos no dejan de sonarme, me duele mucho la espalda, como algo que te quema", dijo Lorraine a NY Post.

Los expertos aseguran que el caso de Lorraine no es habitual y que puede haber problemas subyacentes detrás de la enfermedad por la COVID-19. El doctor Manish Naik de la Clínica Regional de Austin aseveró que un cierto porcentaje de personas puede desarrollar síntomas más graves y contraer neumonía. Los síntomas y el tiempo de recuperación varían según la salud y la edad de la persona.

Según información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Estados Unidos registra un total de 2,59 millones de personas infectadas con COVID-19 y 128.000 muertes convirtiéndolo en el país más golpeado con la pandemia. Es por ello que las autoridades sanitarias recomiendan el uso de mascarillas.

Un reciente estudio resaltó que las regiones donde adoptaron el uso de máscaras de protección tuvieron epidemias más leves de coronavirus.