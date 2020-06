Durante una reunión en la Casa de Gobierno para tratar la crisis carcelaria que atraviesa la provincia de Tucumán, en Argentina, el portavoz del Servicio Penitenciario solicitó que se instale un cajero automático en el interior de un penal para que los reos puedan acceder al beneficio que concedieron las autoridades para afrontar la crisis del nuevo coronavirus.

El llamativo pedido que se registró en la cárcel de Villa Urquiza fue rápidamente rechazado, pero se supo que por lo menos 14 detenidos accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Además, no descarta la posibilidad de que la lista de beneficiarios sea más larga.

“Recibí varios pedidos de este tipo, pero fueron rechazados porque no les corresponde cobrar; no sé cuál fue el criterio que adoptaron mis colegas”, indicó la jueza Alicia Merched, quien señaló: “Además no entiendo para qué necesitan manejar efectivo los internos. En todo caso, el IFE lo pueden gestionar sus familiares”.

Esa fue la respuesta de la magistrada ante el gran número de solicitudes que la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) recepcionó en los últimos días para que se les autorice a los internos salir del centro penitenciario para cobrar el bono o acudir a un banco para tramitar la clave bancaria única (CBU).

Tras ser consultado por la probabilidad de que los reclusos estén recibiendo un beneficio que no les pertenece, el gerente regional del NOA de la Anses, Jesús Salim, indicó que los presidiarios no están considerados en el pago del IFE.

“Cualquier persona puede ingresar y cargar los datos. Después se hacen los chequeos de datos con la AFIP y Migraciones. No existe un entrecruzamiento de información con la Justicia”, sostuvo.

Salim evitó la instalación del cajero automático. Asimismo, aclaró que “una cosa es que se otorgue el IFE y otra que se efectivice el pago”. Las entidades judiciales tienen el poder de permitir la salida del reo para gestionar el trámite, añadió.