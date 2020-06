“No seré amordazado como un perro”: estadounidenses se oponen a usar mascarillas [VIDEO]

Estados Unidos (EE. UU.) es el país más golpeado por la pandemia, pero el presidente Donald Trump se ha mostrado en contra del uso de mascarillas a nivel general. Incluso en sus actos públicos evita aparecer con una, a pesar de las recomendaciones científicas.

Aún así al tratarse de un país federal, algunos gobernadores o alcaldes han optado por decretar la obligatoriedad de la mascarilla. En ese sentido, el viernes 26 de junio en el condado de St. Lucie, estado de Florida, se llevó a cabo un debate sobre la materia.

El administrador del condado, Howard Tipton, promulgó ese día una orden ejecutiva de emergencia para que las personas se cubran la cara en todas las instalaciones de la localidad mientras persista la emergencia del coronavirus.

Sin embargo, la Junta de Comisionados del condado aprobó la realización de un debate público antes de avalar esta decisión. La mayoría de ciudadanos se expresó en contra y algunos lo hicieron de forma vehemente.

"No seré amordazado como un perro loco", dijo el viernes un hombre durante la sesión de comentarios públicos, citado por CBS. "No destruiré mi salud porque ustedes, idiotas, no pueden leer la verdad".

Iracundo el hombre acusó a los comisionados de querer “derruir” EE. UU. y de arrebatar “la libertad” de los norteamericanos. “Esto es enfermizo y ustedes deberían avergonzarse por ser parte de esto”.

La propuesta de Hipton es para requerir el uso de mascarillas en ciertas circunstancias para retrasar la propagación de la COVID-19, particularmente en entornos públicos donde otras medidas de distanciamiento social son difíciles de mantener.

“Es tiempo de alzarnos por nuestras libertades porque si nos replegamos y dejamos que estas pedazos de basura nos quiten la libertad, no nos quedará nada, es más, terminaremos muertos”, cerró el hombre. “Amén”, le respondió otro en señal de aprobación.

Estudios lo respaldan

Un reciente estudio resaltó que las regiones donde adoptaron el uso de mascarillas antes tuvieron epidemias más leves de coronavirus. Estimaron que, potencialmente, lograron contener el brote en 24 países de seis continentes.

“Un ejemplo clásico se ve en Hong Kong. A pesar de su proximidad a la China continental, su tasa de infección de COVID-19 es generalmente modesta, con solo 1.110 casos hasta la fecha”, escribieron expertos en la revista American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.