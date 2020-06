EE. UU.: mujer siente “quemaduras” al bañarse y al tomar agua debido a una extraña alergia

Una mujer de 23 años residente del estado de Idaho, en Estados Unidos, sufre al momento de entrar a la ducha, cuando transpira, bajo la lluvia e incluso cuando toma cualquier líquido. Estas reacciones epidérmicas son producidas por su alergia al agua.

Se trata de Rachael Fetter, quien se percató en julio del año pasado que padecía urticaria acuagénica, si bien fue a los 18 años cuando notó por primera vez que la piel se irritaba después del baño.

PUEDES VER Policía colombiano rescata a una niña de 11 años que trató de suicidarse [VIDEO]

“En un primer momento pensé que era por culpa del jabón que uso. Traté otra marca, pero cada vez que me duchaba, me salía urticaria”, contó Fetter al sitio Daily Mail.

Tras conocer su delicada situación, la joven acudió a varios especialistas, que le realizaron dos biopsias de piel antes de brindarle un diagnóstico decisivo. Cuando descubrió el nombre de su enfermedad, la mujer no sintió miedo, pues sabía que su repulsión era causada por el agua. “Me sentí aliviada porque tenía respuesta y sabía que no estaba sola”.

Debido a su alergia, Rachel no puede bañarse más de dos veces a la semana. Además, tiene que consumir calmantes antes de entrar a la ducha para atenuar el dolor. La técnica veterinaria estadounidense explica que en cuanto el agua entra en contacto con la piel “siente como si se estuviera quemando”. “Después de terminar, tengo que sentarme, por la urticaria en las suelas de los pies”, afirma.

A los 18 años, Rachael Fetter notó por primera vez que su piel se irritaba después del baño. Foto: Daily Mail

Por si no fuera suficiente, Fetter no puede tomar más de medio vaso de agua de una vez si no quiere sufrir problemas estomacales. Incluso un largo paseo con su mascota también le afecta, puesto que su sudor le provoca picazón en la epidermis.

En diálogo con el medio británico, señaló: “Cuando más tiempo permanece el agua en la piel, peor son las quemaduras. Estas marcas solo son visibles durante unas horas, pero la sensación de ardor puede durar días”.