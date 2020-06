En Chile. Elizabeth Ogaz (57), quien en 2019 se volvió tendencia en Facebook tras cometer un error de pronunciación —dijo ”vístima” en lugar de “víctima” durante una entrevista en vivo—, enfrenta un difícil momento debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19).

La madre de familia fue objeto de burlas debido a su pronunciación. Cayó en depresión, aunque con el tiempo aprovechó ese momento de fama: emprendió una fonda en la Región de Valparaíso, pero le robaron el dinero. Hoy es una víctima más de los efectos de la pandemia.

PUEDES VER Descubren jardín infantil funcionando con niños pese a la cuarentena por COVID-19 en Chile

Ogaz habló con un diario de Chile el pasado 21 de junio, donde contó en qué condiciones pasa la cuarentena tras el fenómeno que vivió en Facebook.

“Económicamente estoy mal. Fui a inscribirme en abril para una caja de mercadería y todavía la Municipalidad no me la viene a dejar. Tampoco me dan los bonos del Gobierno, porque tengo mucho puntaje en la ficha de protección social”, relató a La Cuarta.

La mujer vive junto a su esposo y su hija, barredor él y cuidadora de ancianos ella. “Mi esposo estuvo tres meses sin trabajar, así que imagínese cómo estamos. Además tengo que comprar un remedio para la diabetes”, agregó.

También mencionó que es diabética, hipertensa y sufre hipotiroidismo. “Ya no me molesta (que me fastidien en la calle). Ahora hay problemas más grandes. No puedo salir a vender parches curita ni mis productos de goma”, relató.

Ogaz, quien recibió ayuda del Gobierno para cumplir su sueño de tener la casa propia, puntualizó que no le alcanza para mantenerla. “Estoy al tres y al cuatro”, sentenció.

Sus declaraciones llegan cuando el Ministerio de Salud de Chile entregó nuevas cifras sobre el avance del coronavirus (COVID-19) en el país, que registró 4.216 nuevos casos en las últimas 24 horas y elevó el total de contagiados a 271.982 personas.

En tanto, con 162 decesos inscritos en el Registro Civil, el total de muertes asociadas a la enfermedad llega a 5.509.

Al final de la rueda de prensa, se le preguntó al titular de Salud por qué no se había anunciado un sumario por la realización del funeral de Bernardino Piñera, tío paterno del presidente Sebastián Piñera cuyo entierro se produjo el pasado 22 de junio.

Cabe recordar que el hecho causó polémica en el país, ya que se constató que el féretro no estaba cerrado, tal como lo establecen las nuevas normas sanitarias, y en su lugar el ataúd contaba con un vidrio.

Con información de EFE.