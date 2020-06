Una familia de Carrollton, Texas (Estados Unidos) organizó una fiesta sorpresa que duró solamente dos horas, creyendo que no pasaría nada. No obstante, 18 de sus miembros terminaron contrayendo el nuevo coronavirus y uno de ellos está en condición crítica.

El evento se produjo el sábado 30 de mayo. Menos de veinticinco personas se congregaron para festejar un onomástico, yendo en contra de las indicaciones que prohíben las reuniones numerosas, aunque estaban seguros de seguir los estándares de salud estatales.

No obstante, algunos miembros de la familia no estaban de acuerdo con la reunión y no participaron, como sucedió con Ron Barbosa. Entre los que sí se presentaron al evento estaba un hombre, sobrino de Ron, quien desconocía ser portador del coronavirus y había sentido una ligera tos que atribuía al clima antes que a la enfermedad.

“Solo fueron un par de horas lo que estuvieron juntos y no todos los invitados llegaron, pero ese corto tiempo fue suficiente para que se contagiaran. Los otros 18 miembros de la familia ahora son positivos al virus. Mi esposa que es médico y yo sabíamos que esto iba a suceder”, relató Barbosa al canal Kens 5 de Estados Unidos.

Los padres y una hermana de Ron fueron hospitalizados tras contraer el virus. Ambas mujeres se recuperaron, pero el padre de 75 años permanece en coma inducido. “Mi papá está colgando de un hilo. Está en la Unidad de Cuidados Intensivos y mi hermana se está recuperando, se siente mejor, pero esto realmente duele mucho”, manifestó el hombre.

En Estados Unidos, país que ha sobrepasado los dos millones y medio de infectados con el nuevo coronavirus, se han entregado bonos de ayuda por la pandemia a más de un millón de personas fallecidas.