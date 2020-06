Un hombre de Argentina mencionó que tendrá que cerrar las puertas de su negocio tras estar activo por más de 22 años por la pandemia del coronavirus. Esto luego que hayan colocado un anuncio que decía: “Última semana, nos vamos”.

El sujeto fue entrevistado por Todo Noticias y manifestó que su idea era cerrar el 30 de junio. “Pero lo adelantamos, ya que parece que a partir del primero vamos a estar todos encerrados de nuevo. Después de 22 años, se cumplió un ciclo. Ya tengo muchas deudas de alquiler. Ya no va más”, declaró.

Además, aseveró que las ventas del local se han reducido a un 20 %, por lo que los ingresos de su comercio ya no son suficientes “para mantener los gastos”. “La gente no tiene más dinero, está al límite. Los clientes nos piden que nos quedemos, pero no va más”, subrayó.

Asimismo, el dueño del negocio señaló que se encuentra mal económicamente y solo le alcanza para pagar algunas deudas. Él sostiene que no hay esperanza de que el sector de los negocios mejore. Incluso, afirmó que llegó a tener a cinco personas trabajando para él. “Ahora solo estamos mi señora y yo. Vivimos de la jubilación y de reducir costos. Es muy complicado”, agregó.

Cabe indicar que la cifra de infectados por coronavirus, hasta este sábado 27 de junio en Argentina, aumentó a 55.330; mientras que el número de muertes por esta enfermedad subió a 1184. La cuarentena en dicho país inició el pasado 20 de marzo y varios movimientos se impusieron a esta medida de Alberto Fernández.