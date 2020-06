La estrella rusa de cine y teatro, Mikhail Efremov, provocó un accidente automovilístico en el que resulto muerto un repartidor de tienda. El hecho sucedió la noche del 8 de junio, cuando el artista conducía ebrio e invadió el carril contrario.

La noticia ha conmocionado a todo Rusia, en torno a una situación polémica que ha dividido a la sociedad en dos bandos. Según informa RT, Efremov enfrenta 12 años de cárcel. Actualmente permanece en arresto domiciliario, ha ofrecido disculpas a los deudos y hasta se ofreció a adoptar a los hijos del fallecido.

Los medios de comunicación rusos afirman que la víctima, llamada Serguéi Zajárov, era un trabajador humilde. Viajaba kilómetros para realizar su labor y mantener a su familia. Él resultó gravemente herido después del choque y falleció en el hospital.

Tras el accidente, se reveló que el actor no solo se encontraba en estado de ebriedad, sino que también poseía rastros de drogas. Efremov grabó un video en el que pidió perdón a la familia del difunto, de 57 años, y prometió ayudarles “por todos los medios, si lo aceptan”.

“Esto no es una película. No puedes volver atrás. Es el final. Ya no hay Efremov. Traicioné a todos. Lo siento mucho. Nada más que decir”, confesó acongojado el artista.

El abogado de la familia del difunto anunció que sus clientes no aceptaron las disculpas y “rechazaron por completo” el dinero propuesto.

En tanto, el representare legal del actor, Elman Pasháyev, relató que su cliente está muy conmocionado por el accidente y “que nunca volverá a beber ni se pondrá al volante”.

Mencionó además que a Efremov le gustaría ayudar a los familiares menores de edad de Zajárov como sea posible e “incluso adoptarlos”.

La propuesta no fue bien vista por los vástagos y la calificaron de “insulto”.

“¿De verdad alguien piensa que es posible para nosotros llamar ‘papá’ al asesino de nuestro padre?”, dijo uno de los hijos del difunto a RT.

Efremov ha recibido el apoyo de algunos colegas, mientras que otros condenan su acto.