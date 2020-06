Paraguay: golpeó a su mejor amiga al enterarse que había vuelto con su exnovio infiel

Una mujer denunció a su mejor amiga por agredirla físicamente, ocasionado que perdiera varios dientes y terminara con lesiones en los labios y el cuerpo. La mujer identificada como Sonia Mancuello inició una insólita pelea con su compañera tras enterarse que presuntamente había reiniciado su relación amorosa con un exnovio, según refirió el medio Extra de Paraguay.

La víctima Melissa Talavera afirmó que su amiga le estropeó su imagen al golpearla brutalmente, pues se desempeña como recepcionista de una cooperativa de ahorros y ahora no puede estar sin tapabocas porque quedó sin los tres dientes del frente y con una herida en el labio.

Según Talavera, la pelea empezó cuando Sonia descubrió unos mensajes dejado por un exenamorado quien le había sido infiel hace unos meses.

La mujer tuvo que ser trasladada por su propia amiga al hospital de Luque por las lesiones en rostro y cuerpo. (Foto: Extra.Py)

“No estaba escribiendo con mi ex, justo cuando ella me vio, abrí un mensaje que él me mandó. Sonia pensó mal, me agarró del cabello y me pegó. Ahí reaccioné y la golpeé también a ella. Pero de un cabezazo, me echó los dientes”, contó la joven.

“También quedé con varias heridas por los arañazos, ahora estoy llena de moretones y no puedo ni moverme bien por la golpiza”, agregó Melissa. Al consultar a Sonia las razones de su enojo solo atinó a decir “no me arrepiento de haber golpeado a mi amiga, ya que se lo merecía por haber vuelto con su ‘novio tóxico’”.

“Ese hombre la maltrató por meses, le fue infiel durante toda su relación, se separaron gracias a una denuncia en la comisaría y ella piensa volver con él. Creo que como amiga es mi deber ayudar a que recapacite”, afirmó Sonia.

La agredida interpuso una denuncia en la Fiscalía para que su compañera le pague un tratamiento odontológico. EXTRA trató de comunicarse con Martín, el exnovio de la agraviada, pero no quiso dar declaraciones. Sin embargo, aclaró que solo le escribió a Melissa “para pedirle saldo”.