Bill Gates reconoce que el panorama por el coronavirus es “más sombrío” de lo esperado [VIDEO]

El fundador de Microsoft, Bill Gates, aseguró el jueves 25 de junio que el panorama actual sobre el nuevo coronavirus, tanto en Estados Unidos (EE. UU.) como a nivel mundial, es “más sombrío” de lo que esperaba.

“El rango de comportamientos en EE. UU. en este momento —algunas personas son muy conservadoras en lo que hacen, y algunas personas que ignoran la pandemia— es enorme”, expresó Gates en un foro sobre la COVID-19 organizado por la cadena CNN.

Aunque afirmó que no es pesimista sobre “las posibles futuras pandemias”, afirmó que está “desilusionado porque no estábamos preparados para esto y en EE. UU. no ha habido mensajes de liderazgo ni de coordinación como se debió haber dado”.

EE. UU., el país más golpeado por la pandemia, tiene casi 10 millones de infectados (9 903 777) y hasta 496.796 muertos, según Worldometers. “Lo hemos pasado mal, no somos suficientemente fuerte con el rastreo, con las cuarentenas, no se insta a usar mascarillas como en países asiáticos”, acotó.

Preguntado por el periodista Anderson Cooper sobre si se está haciendo lo necesario para contener el coronavirus SARS-CoV-2, el filántropo fue tajante: “Ni por asomo, la gente sigue falleciendo a fecha de hoy”.

Avances de la vacuna contra el coronavirus en el mundo

El magnate, una de las personas más ricas del planeta, a través de la Fundación Bill y Melinda Gates es uno de los principales socios de la Alianza Mundial por la Vacunación (GAVI, por su sigla en inglés).

GAVI dedica ingentes cantidades de dinero para el desarrollo de una cura contra la COVID-19 y en el foro se le consultó al respecto. Entre otras cosas, resaltó que una vacuna tiene dos características: proteger individualmente de un patógeno y evitar que sea un transmisor de enfermedad.

“Es posible que la vacuna proteja mejor individualmente y no frene tanto la transmisión (...) no hay garantía de que la vacuna bloqueará la transmisión”, añadió.

No obstante, Gates resaltó un estudio del mes pasado que sostiene que la respuesta de anticuerpos es sólida. “Eso nos da esperanza de que una vacuna funcionará y los anticuerpos monoclonales serán una terapia”.