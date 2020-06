Argentina: hombre denuncia a su expareja de haber abusado de su perro con fotos y videos

Un sujeto denunció a su exesposa de haber abusado sexualmente de su perro al entregarle fotos y videos del can a la Fiscalía de la ciudad de La Plata, Argentina.

Según informó el portal Todo Noticias, los funcionarios se sorprendieron al ver el material y el fiscal del caso, Marcelo Romero, en una entrevista manifestó que “es la primera vez que veo algo así en 22 años de carrera”.

Romero aseveró que este tipo de casos “nunca se había judicializado”, por lo que no descartó que muchas personas agredan sexualmente a sus mascotas.

Asimismo, las pericias detallaron que no había “signos de violencia física compatibles con ninguna forma de maltrato o abuso sexual”. El fiscal también mencionó que “la zoofilia es considerada una perversión sexual o desviación, pero no es un delito en sí misma”.

No obstante, y según informó El Día, el caso se archivaría y la mujer no sería denunciada, debido a que determinaron que el can no sufrió maltrato animal. Esto luego que los funcionarios hayan llegado hasta la vivienda donde se encuentra el mamífero y lo hayan examinado.

Queman a dos perros con aceite hirviendo en Colombia: uno murió y el otro fue internado

Por otro lado, en Colombia, hombres quemaron con aceite hirviendo a dos perros y los arrojaron dentro de costales en las puertas de una fundación dedicada al rescate de animales. Uno de los canes murió, mientras el otro está hospitalizado.

Los hechos ocurrieron en el barrio El Polo Club. Un desconocido llamó a la puerta de la Fundación Dogs and Hugs, dejando un paquete en cuyo interior había un perro lleno de quemaduras y aceite. El animal presentaba llagas en su piel.

“El perrito empezó a convulsionar, sufrió un paro cardio respiratorio, vomitó sangre y desafortunadamente falleció”, relató Lorencita Villegas, directora de la citada agrupación, en diálogo con Caracol Radio de Colombia.

Unos minutos después, el desconocido volvió a tocar la puerta. En el lugar apareció otro costal con un perro malherido, que parecía ser hermano del primero, de acuerdo con la activista. Este animal, mencionó, también tenía quemaduras en su cuerpo y “hervía en fiebre”.