Desde que inició la pandemia del coronavirus, se han visto diferentes actos solidarios protagonizados por personas de buen corazón que piensan en el bienestar de su prójimo. Un ejemplo de ello es Gerardo Ixcoy, un profesor en Guatemala, que se ha convertido en un modelo a seguir para sus alumnos y su comunidad.

Gerardo, conocido popularmente como “El profe Lalito”, recorre varios kilómetros en un triciclo que adaptó él mismo para llegar hasta la vivienda de sus alumnos de escasos recursos y que no tienen la posibilidad de conectarse a internet para tomar sus clases virtuales, según informó Guatemala.com.

En su “aula móvil”, Gerardo colocó una pequeña pizarra acrílica en la que explica a sus estudiantes diferentes materias, cuidando siempre la distancia social y las medidas sanitarias recomendadas por los especialistas.

“Por la necesidad que tienen mis chicos de no contar con herramientas tecnológicas, de no contar con el internet, me preocupé bastante porque cuando suspenden las clases no vi la respuestas de la mitad de mi clase a las tareas que se estaban enviando. Tenía miedo a que hubiera una deserción escolar y todavía tengo miedo a que haya una deserción escolar”, señaló Ixcoy.

“El profe Lalito” recorre varios kilómetros en un triciclo para llegar hasta donde sus alumnos que no tienen internet. (Foto: Guatemala.com)

Algunas fotografías de la solidaria acción del maestro originario de Santa Cruz del Quiché han sido aplaudidas por usuarios de las redes sociales. En la publicación se dio a conocer que él visita a ocho estudiantes diarios de lunes a viernes.

Tanto cibernautas como pobladores de Quiché resaltaron su compromiso, dedicación y amor hacia sus alumnos y su profesión. En Guatemala hay otros docentes que al igual que Gerardo se las ingenian para visitar y compartir sus conocimientos con sus estudiantes.

Pobladores de Santa Cruz del Quiché resaltaron su compromiso, dedicación y amor hacia sus alumnos. (Foto: Guatemala.com)

Ellos se han ganado el cariño de toda la población y son considerados como héroes sin capa ni espada por su entrega y la enorme pasión que le ponen a su trabajo.