Duque se quiebra por caso de niña indígena violada por ocho militares y exige pena perpetua

El presidente de Colombia, Iván Duque, se refirió este jueves 24 de junio al caso de una niña indígena violada por ocho militares que patrullaban en el territorio de la comunidad Embera Chamí, al oeste del país.

“Frente a este caso que me duele y me conmueve, he pedido al ministro de Defensa que contribuya con todo lo que se refiere a la Fiscalía General de la Nación para establecer responsabilidades”, instó el mandatario a través de un mensaje televisado.

“Y si nos toca inaugurar la cadena perpetua con ellos, lo haremos. Para que cojan escarmiento estos sinverguenzas que creen que pueden sobrepasar la dignidad de nuestros niños”, añadió Iván Duque.

La violación sexual contra la menor se produjo el pasado domingo, dijo el gobernador indígena Juan de Dios Queragama, del resguardo (jurisdicción) embera Gito Do Kabu, en el departamento de Risaralda.

No toleramos ningún tipo de abuso a menores de edad y mucho menos cuando involucre uniformados que enlodan honor de las fuerzas con actos ruines como el denunciado en Pereira contra niña indígena. He dado orden a @mindefensa apoyar diligentemente investigaciones de @FiscaliaCol — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 24, 2020

La víctima fue “secuestrada y abusada sexualmente”, detalló el dirigente en un comunicado.

En entrevista con la AFP, Queragama precisó que la niña "estaba solita, recogiendo guayaba" cerca de un campamento militar cuando los soldados "la cogieron y la retuvieron toda la noche".

El Ejército de Colombia, por su parte, condenó este ataque que ocurre una semana después de que el Congreso aprobara una reforma constitucional para imponer la prisión perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes menores de 14 años.

El mando militar relevó al grupo de 30 soldados que estaba en la zona y dejó la investigación en manos de la fiscalía, según Luis Ospina, comandante de la Quinta División del Ejército.

Ospina indicó que todo el grupo de uniformados estaba concentrado en una instalación oficial donde fueron interrogados.

La delegada para Seguridad Ciudadana de la fiscalía, Carmen Torres, aseguró que los presuntos autores fueron identificados luego de que se realizaran "25 entrevistas a personas que pudieron tener conocimiento sobre la ocurrencia de este acto sexual".

Rechazo y condeno el abuso sexual contra menor del resguardo indígena Embera Chamí en Risaralda, en el que estarían involucrados soldados. Como colombiano, soldado, comandante y padre de familia, mi apoyo irrestricto a las autoridades en el desarrollo de las investigaciones (1) — MG. Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda (@COMANDANTE_EJC) June 24, 2020

“Corresponden a ocho miembros del ejército nacional”, dijo a periodistas en Bogotá.

Las autoridades ancestrales no han precisado si la niña fue atacada dentro del resguardo de su comunidad, aunque pidieron que los agresores pasen primero por la justicia indígena —reconocida en Colombia— antes de que sean llevados ante los tribunales.

Según datos del organismo forense, en 2019 más de 22.000 menores de 18 años fueron víctimas de delitos sexuales y 708 de homicidio.

Con información de AFP.