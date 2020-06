Estados Unidos: nueva victoria de Joseph Biden sobre Donald Trump

The New York Times

Estados Unidos. Joseph R. Biden Jr. ha tomado una ventaja dominante sobre el presidente Trump en la carrera 2020, construyendo una amplia ventaja entre las mujeres y los votantes no blancos y haciendo grandes avances con algunos grupos tradicionalmente republicanos que se han alejado del Sr. Trump después de su ineficaz respuesta a la pandemia, según una nueva encuesta nacional de votantes registrados realizada por The New York Times y Siena College.

Biden está actualmente por delante de Trump en 14 puntos porcentuales, obteniendo el 50 por ciento de los votos en comparación con el 36 por ciento para Trump. Esa es una de las demostraciones más tristes de la presidencia de Trump, y una señal de que él es el claro perdedor en este momento en su lucha por un segundo mandato.

Trump ha sido un presidente impopular durante prácticamente todo su tiempo en el cargo. Ha hecho pocos esfuerzos desde su elección en 2016 para ampliar su apoyo más allá de la base de derecha que lo llevó al poder con solo el 46 por ciento del voto popular y una modesta victoria en el Colegio Electoral.

Pero entre una sorprendente muestra representativa de votantes, el disgusto por Trump se ha profundizado a medida que su administración no pudo detener una enfermedad mortal que paralizó la economía y luego cuando respondió a una ola de protestas de justicia racial con bravatas furiosas y amenazas militaristas.

La imagen dominante que emerge de la encuesta es la de un país listo para rechazar a un presidente a quien la gran mayoría de los votantes considera que no pasa las mejores pruebas que enfrenta su administración.

Diferencias

El Sr. Biden lidera al Sr. Trump por enormes márgenes con los votantes negros e hispanos, y las mujeres y los jóvenes parecen estar en camino de elegir al Sr. Biden por un margen aún más amplio que el que favoreció a Hillary Clinton sobre el Sr. Trump en 2016. Pero el exvicepresidente también se ha unido incluso con Trump entre los votantes masculinos, los blancos y las personas de mediana edad y mayores, grupos que generalmente han sido la columna vertebral del éxito electoral republicano, incluido el de Trump en 2016.

Cierta inquietud hacia Trump proviene de las actitudes raciales de los votantes. Según la encuesta, los electores blancos menores de 45 años apoyan al movimiento Black Lives Matter, mientras que los blancos mayores son más tibios en sus puntos de vista hacia el activismo por la justicia racial.

Importante

- Recaudación. En un evento virtual, el expresidente Barack Obama ayudó a recaudar 11 millones para su campaña.

- Encuentro. Nicolás Maduro le respondió al presidente Trump que sí podría reunirse con él.