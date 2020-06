Pastor que radica en Estados Unidos señala que su Ferrari fue una “donación”

Un pastor de nacionalidad argentina que radica en Estados Unidos, Dante Gebel, brindó una entrevista donde contó los pormenores de su vida.

El religioso, que tiene 51 años, estudió actuación y cuando llegó, hace seis años, a Estados Unidos, fundó una iglesia teniendo mucho éxito con la comunidad hispana de dicho país. El templo religioso está ubicado frente a Disneyworld.

Gebel maneja un Ferrari y un BMW sedán de último modelo. Él indica que la adquisición de estos autos fue una “donación”. “Cuando afirmo que Dios bendice extravagantemente, no exagero. El fin de semana, alguien me sembró esta máquina y me lo trajo hasta la puerta de River Arena. Y antes de que los dadores de los bienes ajenos digan: ‘Dáselo a los pobres’, aclaro que ya que la volví a donar; para que se transforme en bendición para otra gente”, manifestó.

Además, el pastor religioso señaló lo siguiente: “¡Toda mi vida ha sido así! Me desprendo de lo que Dios me da y él me vuelve a dar más. ¿Qué culpa tengo que me bendigan tanto y que él sea fiel a sus promesas?”

PUEDES VER: Arrestan a un sujeto que quiso ingresar cocaína dentro de un miembro viril falso

Cabe indicar que, en abril del presente año, Dante Gebel presentó un video promocional donde contaría su historia. En el material audiovisual que publicó en sus redes sociales se basará en cómo llenó varios estadios en Latinoamérica, teatros, conferencias, etc.

El religioso también aseguró que se encuentra en negociaciones con Netflix para que puedan producir la serie, pero aún no confirma la fecha de su lanzamiento.