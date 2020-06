Estuvo preso 26 años por matar a su madrastra, sale libre y asesina a otra mujer en EE.UU.

Un sujeto asesinó a una mujer de 76 años en Los Ángeles (Estados Unidos), dos años y cinco meses después de salir de prisión, donde estuvo 26 años por el homicidio de su propia madrastra. Esta vez, la justicia lo sentenció a cadena perpetua tras declararse culpable del crimen.

Timothy Chavira, de 57 años, acabó con la vida de la doctora Editha Cruz de León en diciembre de 2019. El hombre atacó con un objeto afilado a la mujer y la estranguló dentro de la residencia que ésta tenía en el suburbio de El Sereno.

Las autoridades capturaron al sujeto diez días después. Éste se declaró culpable del crimen, aunque no dijo qué lo llevó a cometerlo. “Honestamente, no conocemos el motivo y no sabemos por qué la eligió (a la víctima)”, señaló la fiscal adjunta de distrito del condado de Los Ángeles, Cynthia Barnes, al diario Los Angeles Times de Estados Unidos.

El sujeto tras una maratón en 2018. Había quedado libre tras 26 años de condena. Foto: Facebook.

Más de tres décadas antes, en 1986, Chavira golpeó y apuñaló hasta la muerte a su madrastra, Laurie Anne Chavira, cuyo cadáver fue hallado en la maletera de un automóvil. Un jurado halló culpable al entonces joven de 23 años y lo condenó a 26 años de cárcel.

“No entiendo por qué no le dieron cadena perpetua desde que cometió el primer asesinato en primer grado. La justicia falló, porque le dieron la oportunidad de repetir el mismo crimen”, manifestó el abogado criminalista Luis Carrillo a la cadena Univisión.

Esta vez, las autoridades judiciales condenaron al hombre a cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo fianza por el homicidio en primer grado de la doctora Cruz de León.

Otro hombre de Estados Unidos fue acusado de asesinato tras dejar a sus dos hijos pequeños encerrados en su auto por cinco horas en medio de altas temperaturas.