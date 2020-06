Hombre con COVID-19 llora en Argentina: “Soy un condenado a muerte, el plasma es para ricos” [VIDEO]

Oscar Alfredo Gómez, paciente con coronavirus internado en el Hospital SantoJanni, Buenos Aires (Argentina), es asmático crónico y denunció que le negaron el plasma porque está reservado “para otro tipo de gente”, entre los que mencionó a políticos y millonarios.

“Hoy me enteré que soy un condenado a muerte”. Así comenzó Gómez la grabación de un video que fue publicado el martes 23 de junio por su hija Noelia en Facebook. Un material de casi 11 minutos en los cuales, por momentos llorando, pidió cumplir el distanciamiento social.

Le preguntó a diferentes enfermeros y médicos “sobre el plasma que salva vidas” y la respuesta que recibió le sorprendió. Así como a miles de personas en la Argentina, que también condenaron en redes sociales la falta de ayuda para la ciudadanía.

“Me dijeron que en este hospital no se usa. Me dijeron: ‘No es para nosotros, es para otro tipo de gente’. Guardan y usan el plasma para políticos y ricos”, manifestó Gómez.

Mientras intentaba hablar sin el inhalador, comparó su caso con el del intendente de la ciudad bonaerense Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien la semana pasada fue tratado con el líquido tras infectarse de coronavirus.

“Un político que es asmático también, ya en el primer día le pusieron plasma, le dieron los remedios que le tenían que dar y está mejor”, subrayó.

Tratarán con plasma a @minsaurralde. pic.twitter.com/ofm8WxN7I1 — Mun Lomas de Zamora (@MunicipioLdeZ) June 17, 2020

Ante esto, recomendó a las personas que viven en zonas vulnerables cumplir con la cuarentena decretada por el Gobierno de Alberto Fernández para contener la enfermedad COVID-19.

“Para todos los que están en villas, cuiden a su gente. No salgan. Yo no salía, hice todo bien. No sé cómo me contagié porque me cuidé demasiado”, sostuvo.

Entre lágrimas y una tos seca, uno de los síntomas del coronavirus, reiteró su denuncia: “Los que vivimos en villas y tenemos enfermedades graves estamos condenados a muerte”.

Proyecto sobre el plasma

Precisamente el martes 23 de junio el presidente del bloque gubernamental del Frente de Todos, Máximo Kirchner, presentó un proyecto de ley para crear la Campaña Nacional para la Donación de Plasma Sanguíneo de pacientes recuperados de coronavirus en la Argentina.

El medio local Perfil reportó que esta iniciativa probablemente se convertirá en ley en poco tiempo porque también es apoyada por el bloque opositor del PRO (Propuesta Republicana); fundado por el exmandatario Mauricio Macri.