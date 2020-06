Rusia enfrentó la pandemia del coronavirus como si fuera una de esas guerras que han marcado su historia a lo largo de los años: utilizando todos sus recursos y con el ánimo de salir victoriosos.

La segunda semana de mayo, con un balance de más de 232.000 contagiados, superó a España y se convirtió en el segundo país más afectado en el mundo por esta enfermedad, solo por debajo de Estados Unidos.

El gobierno de Valdímir Putin llegó punto de aplazar celebraciones nacionales y desarrollarlas de manera virtual con la finalidad de evitar la propagación del virus. Sin embargo, tras ir superando poco a poco la etapa de confinamiento, ahora va camino a la recuperación con un nuevo reto político: los ciudadanos tendrán que acudir a las urnas para aprobar o no un referéndum que pretende hacer importantes cambios en su Constitución.

La República entrevisó a Igor V. Romachenko, embajador de la Federación de Rusia en el Perú. El tema principal fue esta consulta democrática, así como los esfuerzos científicos del país para dar con la cura al coronavirus.

PUEDES VER Putin propuso incrementar el impuesto a la renta de personas adineradas

El 12 de junio se celebró el Día de Rusia, ¿Qué significa esta fecha para la ciudadanía?

El Día de Rusia es, tal vez, una fiesta nacional más joven en la historia de nuestro país, que al mismo tiempo ya ha adquirido una importancia político-patriótica e histórica especial para todo el pueblo ruso. Este día, hace justamente tres décadas, fue aprobada la Declaración sobre la Soberanía Estatal de la Federación de Rusia, que abrió una nueva página en la continua historia del Estado ruso, marcó el inicio de profundos cambios políticos, económicos y sociales en el proceso de la construcción de la democracia.

El legado de la Unión Soviética lo heredó una nueva Rusia, que durante estos años ha logrado realizar un arduo camino de transición hacia un Estado de Derecho, que cuenta con las instituciones democráticas sólidas y una fuerte economía de mercado, preservando al mismo tiempo la continuidad de las tradiciones y los logros trascendentales de nuestros antepasados.

El 1 de julio en Rusia se realiza el voto popular sobre las enmiendas a la Constitución. ¿Por qué es necesario revisarla y cuáles son los cambios?

Hace un mes Rusia celebraba el Día de la Victoria sobre el nazismo y tuvo que realizar celebraciones en el espacio virtual por la cuarentena. Ahora que se cambió la fecha del desfile de la Victoria ¿eso tiene algún impacto en el sentimiento popular sobre esta fecha?

Tradicionalmente el 9 de mayo en todo el país se realizan celebraciones solemnes a gran escala en honor al Día de la Victoria. En particular, anualmente este día la Plaza Roja de Moscú acoge un gran desfile militar. El año en curso debido a la pandemia de coronavirus en la fecha se realizó un impresionante show de nuestra aviación. Sin embargo, la estabilización de la situación epidemiológica en el país permitió tomar la decisión de llevar a cabo el Desfile de la Victoria este 24 de junio. No es por casualidad que se haya elegido esta fecha, por lo contrario, tiene un significado histórico particular. Hace 75 años, el 24 de junio de 1945, la Plaza Roja albergó el legendario desfile de los vencedores, comandado por el Mariscal de la Victoria – Gueorgui Zhúkov. Frente a las murallas del Kremlin marcharon los soldados y oficiales que expulsaron a los invasores de su Patria y liberaron a Europa.

Este año el Desfile de la Victoria vuelve a celebrarse el 24 de junio. No solo es un evento clave de la celebración del 75 aniversario, sino también un símbolo de que guardamos la memoria del sacrificio heroico que hizo nuestro pueblo por la paz y la libertad de toda la humanidad, de que no olvidamos una lección principal que aprendimos de aquellos trágicos años: juntos podemos superar cualquier amenaza para nuestro mundo.

Por supuesto, el evento se celebra en estricto cumplimiento de todas las normas sanitarias.

PUEDES VER Estiman que producción de vacuna rusa contra el coronavirus inicie en el último trimestre del año

¿Cuál es la situación con covid-19 en Rusia y, sobre todo en Moscú, donde se reportan más casos? ¿Cuáles son las medidas para contrarrestar la pandemia? ¿Cómo se ha establecido el proceso hacia la nueva normalidad?

El coronavirus afectó gravemente a casi todos los países del mundo, inclusive Rusia y Perú. La Federación de Rusia no escatima esfuerzos para contrarrestar esta amenaza sin precedentes, para frenar la propagación de la infección en las etapas iniciales y aumentar las capacidades del sistema nacional de salud para atender a los contagiados. En particular, se construyen nuevos y se reconfiguran ya existentes centros de salud, se realiza la conversión industrial para asegurar la producción de los equipos médicos y de protección necesarias.

Rusia ya ha realizado más de 17 millones de pruebas (uno de los líderes a nivel mundial), lo que permitió detectar a tiempo al máximo número de los contagios y lograr lo principal – disminuir la letalidad y salvar las vidas. De casi 600 mil contagiados, hasta 350 mil ya se han recuperado. También prestamos ayuda en forma de donaciones a otros Estados, inclusive al Perú.

¿En qué nivel va el aporte científico que Rusia está haciendo en aras de encontrar una cura o un tratamiento al coronavirus?

PUEDES VER Rusia condena por espionaje a exmarine de Estados Unidos

6. ¿Cómo ve el enfrentamiento entre EE. UU. y China en medio de una pandemia que debería motivar un trabajo conjunto entre los países potencia, de los cuales Rusia es uno de ellos?

Sobre todo, quisiera destacar que Rusia siempre está a favor de unir esfuerzos de todos los países en la lucha contra la pandemia, reconoce el papel central de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de Salud en la coordinación de las actividades al respecto. Nuestro país sigue siendo comprometido a los principios de solidaridad y ayuda mutua. En ello, así como en la mayoría de otros asuntos de las relaciones internacionales, coincidimos con el Perú.

Rusia se pronuncia decisiva y consecuentemente contra la politización de asuntos humanitarios. Es por ello que en la cumbre extraordinaria de G20 aun el pasado 26 de marzo el presidente Putin promovió una iniciativa de crear “corredores verdes” libres de guerras comerciales y sanciones para asegurar el acceso a los suministros de medicamentos y tecnologías frente a la pandemia.

Volviendo directamente a su pregunta: no vemos justificación ni motivo alguno para culpar a China de no haber dado una respuesta oportuna a la propagación de coronavirus. Tanto Rusia como Perú, en mi opinión, hicimos lo correcto, cuando en vez de intentar cargar la responsabilidad al otro país, le expresamos nuestra solidaridad. Ya realizamos donaciones a decenas de países en sus esfuerzos para frenar la infección. Últimamente, hemos recibido solicitudes de asistencia desde 29 países africanos, seguimos trabajando para ayudar a nuestros socios de Latinoamérica, inclusive al Perú. Hemos aprendido, una vez más, que la única decisión correcta frente a una amenaza global es unir esfuerzos, ser capaz de dejar al lado las diferencias geopolíticas e ideológicas, el egoísmo en beneficio de toda la humanidad.