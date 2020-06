Medios informativos de diversas partes del mundo informaron sobre la reciente advertencia hecha por el presidente del Perú, Martín Vizcarra, a las clínicas privadas del país si en 48 horas no llegan a un acuerdo con el Gobierno respecto al costo de atención a los pacientes con coronavirus, y la posible aplicación del artículo 70 de la Constitución peruana.

Entre dichos medios encontramos a diarios como Clarín de Argentina y El Comercio de Ecuador, canales como France 24, portales como Infobae y a la agencia Efe. Todos ellos hacen énfasis en sus titulares de la posibilidad de intervención a la que se ven expuestas las clínicas particulares peruanas de no alcanzar un consenso.

“La tarifa propuesta por el Gobierno no satisface a las clínicas privadas. Hoy le he pedido al ministro de Salud que ponga todo su esfuerzo para llegar a un acuerdo. No podemos esperar indefinidamente, así que, vamos a esperar 48 horas para llegar a un acuerdo, y ojalá que así sea”, indicó el mandatario en una conferencia de prensa realizada este miércoles.

“De no ser el caso, pensando en la salud, en la vida, y pensando en el artículo número 1 de la Constitución, invocaremos al artículo 70 de la Constitución”, agregó Vizcarra.

Según recordaron los citados medios, dicho artículo de la Constitución Política del Perú establece que: “a nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio”.

Hasta el momento, se han registrado 264 689 infectados y 8.586 muertes a causa del coronavirus en Perú, país que actualmente ocupa el sexto lugar entre las naciones con más contagios en el mundo.