Le pide matrimonio a su novia con cáncer y ella muere dos días después en el hospital [VIDEO]

Tras una ardua batalla contra el cáncer, Chiara Giuntoli, de 35 años, dejó de existir en la localidad de Fucecchio, Florencia, Italia. Murió dos días después de que su novio le propusiera matrimonio en el hospital. La enfermedad se le complicó y su sueño de amor no se podrá realizar.

Su novio Edoardo Parisi, de 32 años, era su mayor soporte desde que la enfermedad la golpeó con fuerza hace dos años. En el 2019, él había organizado un partido de fútbol con el objetivo de recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama. Chiara se convirtió en un símbolo de lucha contra el cáncer.

Con una sonrisa contagiosa en sus labios a pesar de la adversidad, Chiara no ocultaba su enfermedad; al contrario enseñó a muchas personas a batallar con los estragos del cáncer. Ella trabajaba para la marca de moda Valentino.

En el encuentro de caridad, Chiara recaudó 10.000 euros, que luego donó a la investigación contra el cáncer para ayudar a miles de mujeres que se encontraban en su misma condición, pero falleció un año después.

El día más feliz de su vida

Cuando la joven creyó que le había ganado a la enfermedad, esta regresó con todas sus fuerzas. Por ello, hace unos días, Edoardo se arrodilló al pie de la cama del hospital y le pidió matrimonio a su novia, paciente terminal. “Sabía que era imposible, pero así se ganó la vida”, contó el joven.

Chiara murió dos días después en Cisanello, un hospital de Pisa, debido a las complicaciones de ese tumor que no la dejó disfrutar de su maravillosa vida. Su novio compartió un emotivo mensaje en Facebook.

"Me desperté esta mañana. Dormí después no sé cuantos días. Desayuné solo. Croissant de crema y capuchino. Lloré, a escondidas, en la ducha, igual que lo hacía en casa porque si no te habrías enojado. Afuera está el sol brillando y un ligero viento me acaricia la piel. Abrí las redes sociales después de tanto tiempo, algo que dos tipos como nosotros hacíamos cada instante. He visto muchos mensajes, más o menos hermosos, de mucha gente. Se veía muy triste esta historia. Así que paré y pensé que tú, durante la enfermedad, nunca estuviste triste. No porque no entendiera la situación, sino porque sabías que tu tristeza inevitablemente me infectaría. Y siempre sonreíste y luchaste y brillabas", escribió Edoardo Parisi.

Edoardo Parisi contó que "el amor verdadero por Chiara Giuntoli siempre ganó".

“Ayer, hoy, mañana... Habrá sol. Solo será más difícil verlo. Siempre desayunando con cappuccino y croissant de crema. Mañana te saludaremos todos juntos. Porque no estoy solo. Tengo una promesa que cumplir, te tengo a ti, tengo un ejército a mis espaldas. Solo pospusimos algo. No estoy muy triste, no estarías de acuerdo. Ahora sé que si el amor es amor verdadero, nada puede separar a dos personas hechas para estar juntas. Te amo”, culminó.