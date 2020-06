William Haseltine, reconocido en el mundo por su innovador trabajo en torno al VIH y el genoma humano, fue “censurado” en 1986 cuando advirtió que no se desarrollaría una vacuna contra el virus que causa el SIDA. Tres décadas después, “con la misma convicción”, sostiene que tampoco habrá antídoto contra el coronavirus (COVID-19).

En las últimas semanas, el virólogo y profesor en la Facultad de Medicina de Harvard —donde fundó dos departamentos de investigación sobre cáncer y VIH/SIDA—, también ha ofrecido algunas observaciones polémicas sobre la naturaleza del nuevo coronavirus, la autopromoción de los grandes laboratorios, los riesgos del desconfinamiento y la falta de preparación global para lo que vendrá.

Los años de experiencia de William Haseltine le hacen advertir de la “manipulación de las emociones” y la “falsa impresión de progreso” en torno a la vacuna contra el coronavirus (COVID-19).

El experto estadounidense de 76 años tiene un vasto currículo que incluye el desarrollo medicinas para el VIH/SIDA, el ántrax y otras enfermedades, hasta su trabajo en el tema de envejecimiento y demencia. También puso en marcha la corporación biofarmacéutica Human Genome Sciences, en 1992.

En una reciente videoconferencia con Reuters, aseguró que, a partir de ahora, “todos debemos asumir que estamos infectados”; además que protegerse con mascarilla ya no garantiza que estemos a salvo: “cuanto más tiempo estés con alguien mayor es el riesgo”.

William Haseltine advirtió que los ciudadanos deben permanecer escépticos sobre las afirmaciones “infladas en exceso” y recordar, sobre todo, que “la medicina y la ciencia no son asuntos de opinión mayoritaria; son, de hecho, respaldados por datos transparentes”.

“Permítanme remontarme a los primeros días del VIH —mencionó William Haseltine a Reuters—. Hice experimentos con un montón de científicos de Boston. Encontramos que la cantidad de anticuerpos y respuestas inmunes que los humanos producen cuando están infectados con VIH es sorprendente, pero no corrigen la enfermedad”.

“Entonces dije en 1986 que no tendríamos una vacuna. Me sacaron del escenario, la gente me arrojó cosas, unas 3.000 personas comenzaron a gritar. Hoy puedo decir con la misma convicción que no vamos a tener una vacuna contra la COVID-19. Olvídense de eso, no escuchen a los políticos. Tal vez estamos mejor esta vez porque hay muchos avances, pero no cuenten con eso todavía”, aseveró.

¿Qué dice la OMS sobre la vacuna contra el coronavirus?

Con bastante optimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que probablemente a finales de año ya estén disponibles “millones de dosis” de vacunas contra el coronavirus (COVID-19) y que en 2021, otros 2.000 millones.

Actualmente hay unas 300 vacunas en ensayos y tres ya están cerca de comenzar la fase final de las pruebas con personas, la de la Universidad de Oxford, la vacuna RNA de la compañía Moderna y otra más que se está desarrollando en China.

William Haseltine, por su parte, manifestó que una vacuna no borrará la pandemia del coronavirus (COVID-19). Para empezar, la población más afectada —adultos mayores de 60 años— son la más difícil para desarrollar estos antídotos.

“A medida que el sistema inmunitario envejece, la efectividad y la duración de las vacunas disminuyen con él. Es muy difícil desarrollar una vacuna para las personas mayores”, señala el científico.

En segundo lugar, los coronavirus son candidatos a vacunas difíciles porque producen muchas proteínas que les permiten engañar y eludir el sistema inmunitario. El SARS-CoV-2 puede jugar trucos con el sistema inmune de una manera que otros virus no pueden.

“Está amplificando lo que nos sucede naturalmente a medida que nuestro sistema inmunológico envejece”, añadió el especialista. De modo que se pregunta: ¿cómo va a funcionar un antídoto en una población anciana “que se sabe que tiene respuestas inmunes pobres a largo plazo ante nuevas infecciones”?

“No sabemos si la vacuna ofrecerá inmunidad esterilizante y duradera, como se espera, o solo protección transitoria y parcial, como parece más probable”.

Coronavirus: sobre la inmunidad del rebaño

William Haseltine enfatizó también que la inmunidad del rebaño no es la salvación. “No existe la inmunidad colectiva para esta enfermedad. Dudo que alguna vez exista —añadió en la videollamada con Reuters— porque las personas que lo han tenido se están reinfectando“.

En ese sentido, opinó que Suecia cometió un grave error al optar por la inmunidad colectiva y citó la tasa de mortalidad de la nación, la más alta que cualquier otro país escandinavo.

“Creo, sí, que se avecina un escenario catastrófico. Es solo cuestión de tiempo para que un coronavirus mucho más letal y contagioso que este emerja para devastar la población mundial”, remarcó.