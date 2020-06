El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que está dispuesto a sostener una reunión con Donald Trump de manera respetuosa, luego de que el mandatario estadounidense declarara el domingo que estaría abierto a reunirse con su homólogo venezolano.

“Mi respuesta es que, así como me reuní con Biden y conversamos largamente de manera respetuosa, cosa que quedó registrada en su momento, también en el momento que sea necesario estoy dispuesto a conversar respetuosamente con el presidente Donald Trump”, señaló Maduro a la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

Durante la ceremonia de investidura de Dilma Rousseff en Brasilia en enero del 2015, Nicolás Maduro sostuvo una reunión con Joe Biden, actual candidato del Partido Demócrata para la presidencia de los Estados Unidos y que en ese entonces se desempeñaba como vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama, donde le exigió respeto hacia Venezuela.

Este domingo, Donald Trump dijo en una entrevista con el diario digital Axios que consideraría conversar con el dirigente venezolano. “A Maduro le gustaría reunirse. Y yo nunca me opongo a reunirme, rara vez me opongo”, expresó el mandatario. “Siempre digo que pierdes muy poco con las reuniones. Pero en este momento, las rechacé”.

Asimismo, manifestó que no tiene mucha confianza en el actual presidente interino de Venezuela. “Guaidó fue elegido. Creo que no estaba necesariamente a favor, pero dije: a algunas personas les gustó, a otras no. Estuve de acuerdo con eso. No creo que haya sido muy significativo de una forma u otra”, aseveró.

No obstante, esta mañana Trump aclaró los comentarios que brindó y afirmó: “Solo me reuniría con Maduro para discutir una cosa: ¡una salida pacífica del poder!” y resaltó que “siempre estaré en contra del socialismo y con el pueblo de Venezuela. ¡Mi administración siempre se ha puesto del lado de la libertad y en contra del opresivo régimen de Maduro!”.