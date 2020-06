Costa Rica: sacerdote causa conmoción al pedir entre lágrimas fotos de los feligreses [VIDEO]

En Costa Rica, un sacerdote, identificado como Enrique Rivero, grabó un video viral en el cual conmovió a muchos ciudadanos al solicitarles, entre lágrimas, fotografías suyas con la intención de pegarlas a los bancos de la iglesia, en medio de la pandemia por el coronavirus.

El religioso, quien pertenece al Santuario Nacional Santo Cristo de Esquipulas en la ciudad de Alajuelita, colgó este video en la página de Facebook de la mencionada organización religiosa con la intención de pedirle a los usuarios que manden las imágenes, debido a que no puede ver a los feligreses desde que se implementó la cuarentena.

“Estarán presentes en el corazón al verlos acá hasta que nos podamos reunir. Espero ver todas estas bancas con todos ustedes. Que Dios los bendiga”, expresó.

Sin embargo, y luego que el video se haya viralizado, muchos ciudadanos enviaron sus fotos al WhatsApp del sacerdote Rivero. Él imprimió cerca de 800 retratos y las colocó en los asientos del templo religioso. Incluso, aseguró que no respondió otros 200 mensajes por la gran acogida que tuvo su petición.

“En los mensajes la gente me decía que estaban con nosotros, que entendían a los sacerdotes. El sentimiento que tenemos es doloroso, porque nos gusta la cercanía con las personas. Además, me comentaron que les conmovió el video. No imaginé que tuviera tanta difusión, debido a que lo hice solo para Alajuelita, pero rebasó las fronteras”, explicó.

Asimismo, señaló que una costarricense en Polonia le mandó su foto para que la pegue en los bancos. “Todos me mandaron palabras de consuelo, solidaridad y apoyo”, subrayó.