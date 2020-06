Las autoridades de San José iniciaron la búsqueda de una mujer que tosió sobre el rostro de un bebé de un año, luego de discutir con la madre de origen latino dentro de una heladería de California, Estados Unidos.

El hecho ocurrió el 12 de junio a las 5:25 de la tarde en la sucursal de Cottle Road de Yogurtland. Según relató la madre identificada como Mireya Mora, la mujer de aproximadamente 60 años se enojó porque supuestamente no mantenía la distancia apropiada dentro del local al empujar el cochecito de su hijo demasiado cerca.

“Creo que la mujer es racista porque la familia frente a ella era blanca. Mi abuela y yo somos hispanas, y ella empezó a gritarnos sobre la distancia y nos acosó a mí y a mi hijo cuando empecé a hablar español con mi abuela”, dijo Mora.

En el video de vigilancia publicado por la Policía se visualiza a la sospechosa usando una pañoleta, gafas, pantalones blancos y una camisa con rayas grises verticales, informó Univisión. Luego de los reclamos, la sexagenaria se acerca hacia el bebé que estaba sentado en su cochecito, se saca la mascarilla y de inmediato tose tres veces sobre la cabeza del pequeño.

“Sucedió tan rápido que estaba en shock. Ella se acercó, se quitó la máscara y tosió tres veces muy fuerte en la cara de mi niño”, dijo Mora.

“Tosiendo en la cara de alguien. Lo hizo a propósito, no es como si lo hubiera hecho por accidente, oh tos, tos, no, tosió a propósito en la cara de mi hijo”, continuó Mireya.

Si bien la madre realizó una demanda a la policía local, el incidente se calificó como un caso de asalto. Sobre la atacante no se conoce su identidad, ni tampoco se sabe si tiene o no coronavirus. Sin embargo, su acción ha desatado polémica y se le ha considerado un acto irresponsable en medio de la pandemia.

En cuanto al niño de Mora, ella dice que “tuvo una fiebre leve después del incidente, pero que ahora está bien y que su madre tiene la esperanza de que no contraiga el coronavirus”.