Un transexual de Nueva York (Estados Unidos) anunció que está embarazado de su segunda bebé y asegura no hacer caso a las críticas destructivas de otras personas, que han llegado a llamarlo “monstruo”. El hombre, nacido originalmente como mujer, tuvo a su primera hija seis años atrás.

Kayden Coleman, de 33 años, comenzó hace diez años su transición a hombre tomando testosterona. No obstante, nunca se operó sus genitales porque asegura que es costoso y conlleva complicaciones. En marzo de 2013, tuvo que interrumpir sus dosis de hormonas porque había quedado embarazado con su primera hija, Azaelia, nacida en enero de 2014.

Coleman compartió su experiencia en la red, pero enfrentó acoso e intolerancia. “Mucha gente decía sentirse mal por mi hija y que ella crecería confundida. Ellos decían que me la debían quitar y me llamaron un monstruo”, manifestó, citado por el diario Daily Mirror.

“Nunca he estado asustado del rechazo porque, después de todo, hasta que esas personas paguen mis cuentas o pongan la comida en mi mesa, sus opiniones no son más que eso”, agregó el natural de Estados Unidos.

El hombre asegura que su embarazo es confundido con una "barriga de cerveza". Foto: Mercury Press & Media.

El transgénero también relató los particulares detalles de su gestación. “Disfruto partes de estar embarazado, como el hecho de que hace más espesa mi barba. Pero no tengo los mismos privilegios porque no es aparente que llevó un bebé. La gente piensa que solo es una barriga de cerveza, así que no me ceden el asiento ni me abren la puerta”, aclaró.

